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ضبط 1420 مخالفة مرورية متنوعة بالقليوبية

الجمعة، 20 أبريل 2018 02:18 م
ضبط 1420 مخالفة مرورية متنوعة بالقليوبية حملة مرورية -أرشيفية


القليوبية - نيفين طه
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شنت إدارة المرور بالقليوبية، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، على الطرق الرئيسية والعامة، أسفرت الحملة عن تحرير 1420 مخالفة مرورية.

 

وكانت توجيهات اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، للواء محمد درويش مدير إدارة المرور، القيام بحملة مكبرة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعى والطريق الدائري، أسفرت الحملة عن تحرير 1420 مخالفة مرورية لقائدى السيارات والدراجات النارية منها تحرير 256 مخالفة إنتظار خاطئ وتحصيل 5550 جنيه وسحب 78 دراجة نارية وحجز 10 دراجات.

 

كما تم القيام بحملة بمطالع ومنازل الدائرى بقليوب أسفرت عن سحب 23 رخصة سيارة تسير بدون رخصة وتحصيل 4100 جنيه.

 


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