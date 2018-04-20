صور.. وفد الأكاديمية الروسية للإدارة والاقتصاد يزور مركز الكلى بجامعة المنصورة







الدقهلية شريف الديب

زار وفد معهد فولجوجراد فرع الأكاديمية الروسية الرئاسية للإدارة العامة والاقتصاد الوطنى مركز الدكتور محمد غنيم لجراحة الكلى والمسالك البولية للتعرف على المراكز الطبية لجامعة المنصورة، خلال زيارة الوفد للجامعة، لتفعيل برامج تعاون مشتركة منها تبادل أعضاء هيئة التدريس وإلقاء المحاضرات لنقل الخبرات وتعظيم الاستفادة من التنوع المعرفى، والتنسيق لإنشاء معهد الإدارة العامة وإعداد القيادات.

يضم الوفد البروفيسور إجور تيمنسيف مدير المعهد والبروفسيور بافل ألموسف عميد كلية الإدارة العامة والدكتورة ناتليا بولتوفا قسم الاقتصاد والدكتورة إكاترينا استبانوفا مسئول العلاقات الدولية، استقبلهم خلال الزيارة الدكتور باسم صلاح مدير مركز الدكتور محمد غنيم لجراحة الكلى والمسالك البولية.

رافقهم خلال الزيارة الدكتور محمد عطوة عميد كلية التجارة، الدكتور محمد السرجانى مسئول الملف الروسى بمكتب العلاقات الدولية.



زيارة الوفد الروسي لمركز غنيم



زيارة الوفد الروسي لمركز غنيم



زيارة الوفد الروسي لمركز غنيم



زيارة الوفد الروسي لمركز غنيم