صور.. ظهور الدولفين "القاتل الكاذب" للمرة الثالثة بالغردقة







البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن الدكتور أحمد غلاب، مدير محميات البحر الأحمر، عن ظهور الدولفين القاتل الكاذب للمرة الثالثة اليوم الجمعة بالقرب من شواطئ جزيرتى مجاويش وأبو منقار بالغردقة.

وأضاف مدير محميات البحر الأحمر، لـ"اليوم السابع"، أن دورية بحرية برئاسة الباحث البيئى عبد الله عابد رصدت اليوم مجموعة ما بين 10 إلى 12 دولفين من نوع القاتل الكاذب بالقرب من جزيرتى مجاويش وأبو منقار للمرة الثالثة.

من جانبه، أكد عبد الله عابد الباحث بمحميات البحر الأحمر، أن ظهور الدولفين القاتل الكاذب يعد حدثا نادراً دليلا على التنوع البيولوجى التى تتميز به بيئة البحر الأحمر.

وأوضح أن الدولفين " القاتل الكاذب" من الدلافين النادر ظهورها بمياه البحر الأحمر، حيث تم رصده اليوم بالقرب من جزيرة مجاويش أبو منقار وسط حالة من الفرحة لظهوره من قبل العاملين بالنشاط البحرى وكذلك السياح، ولا يقل طول الواحد منهم عن 5 أمتار.

كما أن الدولفين يسمى علميا " killer false whale" ويطلق عليه القاتل الكاذب لوجه الشبه الكبير بينه وبين الحوت القاتل ويعد من فصيلة الحيتان ويبلغ طوله 5 أمتار .

وأشار إلى أن أول ظهور للدولفين الكاذب بمياه البحر الأحمر حسب تسجيلات رسمية كان فى عام 1985 وآخر ظهور تم رصده خلاله كان فى 28 إبريل 2012 وآخرها من مده قريبة فى منطقة الشيرتون بمدينة الغردقة.

وأضاف غلاب أن رصد الدولفين القاتل الكاذب يضاف إلى قائمة الكائنات البحرية التي تم رصدها في البحر الأحمر خلال السنوات الماضية وبينها القرش الحوتى والحوت الأحدب وسمكة الشمس .



الدولفين القاتل الكاذب







