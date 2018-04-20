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الجمعة، 20 أبريل 2018 06:57 م
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"العمل الدولية": الاحتلال الإسرائيلى سبب سوء الوضع الاقتصادى والعمالى فى فلسطين

الجمعة، 20 أبريل 2018 06:05 م
"العمل الدولية": الاحتلال الإسرائيلى سبب سوء الوضع الاقتصادى والعمالى فى فلسطين الاحتلال الإسرائيلى


رام الله (أ ش أ)
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أكد مدير عام منظمة العمل الدولية، جاى رايدر، أن الاحتلال الإسرائيلى سبب رئيسى فى سوء الوضع الاقتصادى والعمإلى فى فلسطين.

جاء ذلك، خلال زيارته، اليوم الجمعة، لمقر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، فى مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وأوضح رايدر، أنه التقى بالرئيس الفلسطينى محمود عباس، أمس الخميس، وأطلعه على التحديات بسبب الاحتلال، وما تناوله فى القمة العربية، بخصوص دور منظمة العمل الدولية المهم.

وقال رايدر : "علينا العمل بشكل دائم من أجل تحسين ظروف العمال وهو مسئولية الجميع، إضافة إلى أهمية احترام حقوق العمال، وأهمية التشريعات التى تحقق ذلك"، مضيفًا "علينا تحسين ظروف العمال الذين يعملون داخل الخط الأخضر، من حيث العبور والأجور والرعاية الصحية، وتناول موضوع سماسرة التصاريح".

وأكد أهمية حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وفق الشرعية الدولية، وقال "أطلعت على تقرير البعثة السنوية لمنظمة العمل بخصوص الوضع العمإلى فى فلسطين، ولا يوجد فيه ما هو جيد"، مضيفًا "هذه المرة الأولى التى أزور فيها فلسطين كمدير عام للمنظمة لكن أتذكر تفاصيل العمل خلال الزيارات السابقة وما يقوم به الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين من دور قيادى معروف ومشهود له".

 


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