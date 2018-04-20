أ ف ب:القضاء الأمريكى يمنع ترحيل معتقل متهم بانتمائه لداعش إلى إحدى دول الخليج







أ ف ب

منع القضاء الأمريكى، مساء الخميس، ترحيل أمريكى من أصل خليجى، معتقل لدى الولايات المتحدة فى العراق ومتهم بالقتال فى صفوف تنظيم داعش إلى إحدى دول الخليج لمحاكمته هناك، وجاء القرار مخالفا لرأى واشنطن.

وكان يتحتم على القاضية الفيدرالية تانيا تشوتكان البت فى المسألة، لتقرر ما إذا كانت ستعارض نقل الرجل الذى لم يعرف عنه سوى باسم "جون دو" وهو معتقل لدى القوات الأمريكية فى العراق منذ 7 أشهر، وفى تحد لسياسة إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن الأمريكيين الذين ينضمون إلى مجموعات متطرفة، منعت القاضية فى أمر أولى صدر مساء الخميس، وزير الدفاع جيم ماتيس من نقل المعتقل "خارج السيطرة الأمريكية".

وتعتبر الحكومة الأمريكية "جون دو" المولود فى الولايات المتحدة والذى يحمل الجنسية الأمريكية - وجنسية أحدى دول الخليج - "مقاتلا عدوا"، وفق تعبير استخدم خلال الحرب فى العراق للإشارة إلى الموقوفين الذين أرسلوا إلى معتقل جوانتانانو الخارج عن النظام القضائى، وهو المواطن الأمريكى الأول المحتجز بتهمة الانضمام إلى تنظيم داعش.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون)، فى 14 سبتمبر أنها تحتجز مواطنا أمريكيا حارب فى صفوف تنظيم داعش وسلم نفسه لقوات سوريا الديمقراطية المتحالفة مع واشنطن، وتم نقله إلى العراق حيث استجوبه الجيش ومحققون من مكتب التحقيقات الفدرالى (اف بى آى) ولم يتم توجيه أى تهمة رسميا إليه حتى الآن، وأفادت وزارة العدل الأمريكية، الاثنين، أنه سينقل إلى بلد ثالث من غير أن تحدده، غير أن عدة نقاط واردة فى الوثائق الرسمية أشارت إلى أحدى دول الخليج، ولم ينف محامو أى من الطرفين الأمر عند ذكر السعودية فى الإعلام.