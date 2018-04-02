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مصدر يمنى: التحالف يقصف تجمعات ومخازن سلاح فى مدينة الصالح بالحديدة

الإثنين، 02 أبريل 2018 07:15 م
مصدر يمنى: التحالف يقصف تجمعات ومخازن سلاح فى مدينة الصالح بالحديدة اليمن - أرشيفية





كتب أحمد عبد الرحمن
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أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها، أن مصدر يمنى، قال إن التحالف قصف تجمعات ومخازن سلاح فى مدينة الصالح فى الحديدة.

 


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