مصدر يمنى: التحالف يقصف تجمعات ومخازن سلاح فى مدينة الصالح بالحديدة

مصدر يمنى: التحالف يقصف تجمعات ومخازن سلاح فى مدينة الصالح بالحديدةالإثنين، 02 أبريل 2018 07:15 م
اليمن - أرشيفية
كتب أحمد عبد الرحمن
إضافة تعليق
أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها، أن مصدر يمنى، قال إن التحالف قصف تجمعات ومخازن سلاح فى مدينة الصالح فى الحديدة.
إضافة تعليق
"الحلم المصرى يكتمل".. جامعات العاصمة الإدارية الجديدة تبدأ الدراسة خلال 5 أشهر وفقا لأفضل المعايير العالمية.. مصادر: جامعة واحدة على الأقل جاهزة للعمل بـ3 برامج متخصصة.. ونظم القبول تتبع الجامعات الأم
4 عيون تراقب قمة "ولاد العم" بين الزمالك والإسماعيلى.. كوبر يبحث عن وجوه جديدة لدعم الفراعنة فى المونديال.. حسام حسن يتمنى التعادل.. مرتضى منصور ينتظر عودة الانتصارات.. وأحمد ناجى يتابع الشناوى وعواد
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة