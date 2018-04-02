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كلية التربية النوعية بأسيوط تفتتح فعاليات المؤتمر العلمى الخامس للشباب غدا

الإثنين، 02 أبريل 2018 03:44 م
كلية التربية النوعية بأسيوط تفتتح فعاليات المؤتمر العلمى الخامس للشباب غدا مجلس جامعة أسيوط- ارشيفية





أسيوط - هيثم البدرى
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تشارك غدا كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط فى افتتاح فعاليات المؤتمر العلمى الخامس للشباب والعمال  تحت عنوان "آفاق الشباب والتحديات الثقافية المعاصرة"، والذى تنظمه الكلية بالتعاون مع الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بالهيئة العامة لقصور الثقافة فى الفترة من 3 إلى 5 أبريل الجارى.

 

تقام الفعاليات تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والمهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط والدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط ورئيس شرف المؤتمر وبحضور الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة والدكتور وجدى رفعت نخلة عميد كلية التربية النوعية وضياء مكاوى مدير عام ثقافة أسيوط والدكتورة فوزية أبو النجا رئيس الادارة المركزية للإقليم، صرح بذلك الدكتور وجدى رفعت.

 

وقد أوضح الدكتور وجدى رفعت أمين المؤتمر وعميد كلية التربية النوعية أن فعاليات المؤتمر تتضمن حلقات بحثية علمية وموائد مستديرة وورش عمل يشارك فيها كبار الباحثين بجامعات مصر وورش فنية فى مجالات الفن التشيكلى والمسرح والحرف البيئية، وافتتاح عدد من المعارض الفنية ومعارض الكتاب وعرض مسرحى لفريق المكفوفين وعروض للفرق المسرحية والفنية لكلية التربية النوعية وقصر الثقافة ،كما يناقش المؤتمر عدد من الجلسات تحت عنوان "دور الشباب فى الإصلاح الاقتصادى" "الشباب والحفاظ على الهوية المصرية " "شباب وتحديات الواقع ثقافيا" "دور الاعلام فى تشكيل  وعى الشباب " والتى يحاضرها عدد من أساتذة الاعلام وعلم النفس والقانون والتربية الفنية والاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة أسيوط ،كما يشهد المؤتمر عمل مائدة مستديرة حول "أخلاقيات الشباب إلى أين".


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