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الإثنين، 02 أبريل 2018 06:59 م
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صور.. حزب المصريين الأحرار يحتفل بنجاح السيسي فى أسيوط

الإثنين، 02 أبريل 2018 05:40 م
صور.. حزب المصريين الأحرار يحتفل بنجاح السيسي فى أسيوط احتفالات المصريين الأحرار





أسيوط - هيثم البدرى
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نظم حزب المصريين الأحرار بأسيوط، اليوم الاثنين، احتفالية بميدان أسماء الله الحسنى بوسط مدينة أسيوط، بعد الإعلان عن نجاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، ووزع أمين الشباب لقطاع الصعيد وأمين شباب المحافظة الأعلام المصرية والورود على المارة.

وقال محمد أبو عين أمين شباب قطاع الصعيد وأمين الشباب بالمحافظة أن الدكتور عصام خليل أمين الحزب أعطى تعليمات لكل الأمناء وأعضاء الحزب بمشاركة المواطنين احتفالاتهم بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي ومستمرون فى الاحتفالات بالمقرات وبالشوارع والميادين العامة.

كان المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلن أن عدد من أدلوا بأصواتهم 24 مليونا و254 ألفا و152 ناخبا فى انتخابات الرئاسة 2018، وأن الرئيس السيسي حصل على نسبة 97.08% من أصوات الناخبين الصحيحة.

كانت الانتخابات الرئاسية بدأت بالخارج أيام 16 و17 و18 مارس الماضى، والتصويت فى الانتخابات بالداخل تم أيام 26 و27 و28 مارس الماضى، وتم فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية، وإعلان المؤشرات المبدئية للحصر العددى للأصوات فى اللجان العامة.

المصريين الأحرار يحتفل بنجاح السيسي بأسيوط (1)
المصريين الأحرار يحتفل بنجاح السيسي بأسيوط 
المصريين الأحرار يحتفل بنجاح السيسي بأسيوط (2)
المصريين الأحرار يحتفل بنجاح السيسي بأسيوط 
المصريين الأحرار يحتفل بنجاح السيسي بأسيوط (3)
المصريين الأحرار يحتفل بنجاح السيسي بأسيوط 
المصريين الأحرار يحتفل بنجاح السيسي بأسيوط (4)
المصريين الأحرار يحتفل بنجاح السيسي بأسيوط 
المصريين الأحرار يحتفل بنجاح السيسي بأسيوط (5)
المصريين الأحرار يحتفل بنجاح السيسي بأسيوط 

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