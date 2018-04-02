صور.. أسيوط تستقبل وفداً ألمانياً لزيارة معالمها السياحية







أسيوط - ضحا صالح

أكد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط ، على اهتمام المحافظة وسعيها لتنمية القطاع السياحي وتطوير المواقع الأثرية والسياحية والترويج لها والعمل على زيادة أعداد الوفود السياحية للمحافظة بكافة الطرق الممكنة ، مشيراً إلى التنسيق مع الجهات المعنية المختلفة لإستقبال الوفود السياحية وتوفير كافة سبل الراحة والاستمتاع بها لافتاً إلى امتلاك المحافظة أسيوط لآثار ومعالم تمثل حضارات مختلفة كـ"الفرعونية والقبطية والإسلامية" بقرى ومراكز المحافظة.

كان وفد ألماني مكون من 48سائح قد زار محافظة أسيوط لمدة 5 أيام على متن الفندق العائم "تمر حنه" قادماً من محافظة سوهاج زار خلالها عدد من المعالم الأثرية والسياحية بمحافظة أسيوط أبرزها الدير المحرق بمركز القوصية.

وقال عثمان الحسيني مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحي بأسيوط ، أن المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط يولي اهتمامًا بالغًا بالوفود السياحية الزائرة لأسيوط لأنها خير طرق للدعايا والترويج لتلك المزارات في الخارج خاصة مع امتلاك المحافظة للأماكن والآثار التي تمثل حضارات فرعونية وقبطية وإسلامية ورومانية بمختلف المراكز مشيراً إلى تشجيع السياحة الداخلية بتنظيم أنشطة وندوات ورحلات مختلفة للطلاب والعاملين بالقطاعات المختلفة تنفيذاً لبروتوكولات التعاون بين الهيئة وعدد من المؤسسات والمديريات بالمحافظة.

وأضاف الحسيني فى بيان له ، أن الهيئة الاقليمية للتنشيط السياحي بأسيوط قامت بتنظيم زيارة للوفد الألماني للدير المحرق بالقوصية لتعريفهم بالمعلم الأثري الذي يعتبر من أهم المزارات السياحية الموجودة بالمحافظة حيث مكثت به العائلة المقدسة وأحد المحطات الهامة والرئيسية خلال رحلتها في مصر موضحاً إنه خلال الزيارة قامت الهيئة الاقليمية للتنشيط السياحي بشرح كامل وتقديم المعلومات عن تاريخه ومقتنياته كما تم تقديم شنطة سياحية بها كتيب يضم جميع أثار محافظة أسيوط و "CD" يتضمن معلومات وصور ومقاطع فيديو باللغة الألمانية للمعالم الأثرية بالمحافظة ومعالمها والمواقع الأثرية والسياحة بها.

كما شدد المهندس ياسر الدسوقى ، على ضرورة تكثيف المتابعة لمختلف المصالح الحكومية والوحدات الخدمية بنطاق القرى والمراكز والاطمئنان المستمر على الخدمات المقدمة للمواطنين والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وتحرير المحاضر لمخالفات البناء على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وتنفيذ قرارات الإزالة.

وقال حسني درويش نائب رئيس مركز ومدينة منفلوط والقائم بأعمال رئيس المركز، أنه تم تنظيم عدة حملات مكثفة على المخابز والمستشفيات والوحدات الصحية والمدارس ووحدات الشئون الاجتماعية بنطاق المركز وتم رصد العديد من السلبيات والمخالفات ومنها بعض المخالفات بالوحدات الصحية ببني عدى القبلية والوحدة الصحية بالعزية والوحدة الصحية بجحدم وبنى سند وبنى مجد والحواتكة وبنى عدى البحرية ووحدة طب الاسرة ببني شقير ، وتم رفع تلك الملاحظات لمديرية الصحة لاتخاذ الاجراءات المناسبة حيالها.

وأضاف نائب رئيس المركز ، أنه تم متابعة 61 مخبز بمدينة منفلوط وقرى المركز وتم تحرير 20 مخالفة تموينية ، بالإضافة إلى رفع 300 طن قمامة من شوارع قرى المركز وتسوية بعض الشوارع والميادين واستكمال اعمال الرصف كما تم تحرير 11 قرار ايقاف أعمال بناء مخالف و15 قرار إزالة أعمال بناء مخالف و17 محضر بناء بدون ترخيص وعمل 11 معاينة واردة من النيابة ومتابعة بعض مراكز الشباب بقرى جحدم وبنى عدى القبلية وتحرير 154 محضر اشغالات متنوعة بقرى المركز والمدينة.



وفد ألماني في زيارة لأسيوط



وفد ألماني في زيارة لأسيوط



وفد ألماني في زيارة لأسيوط



وفد ألماني في زيارة لأسيوط



وفد ألماني في زيارة لأسيوط



وفد ألماني في زيارة لأسيوط



وفد ألماني في زيارة لأسيوط



وفد ألماني في زيارة لأسيوط



وفد ألماني في زيارة لأسيوط



وفد ألماني في زيارة لأسيوط