احتفالية كبرى بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة بفوز الرئيس السيسي بالرئاسة







القليوبية - أحمد عبد الهادي بكير

نظم أهالى حى غرب شبرا الخيمة، منذ قليل، احتفالية كبرى، بميدان المؤسسة، احتفالا بفوز الرئيس، عبد. الفتاح السيسى بفترة رئاسية ثانية.

جاء ذلك عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسى لولاية جديدة اليوم الإثنين، بنسبة 97.08 %، فانطلقت الأفراح بقرى ومدن محافظة القليوبية ابتهاجا وفرحة بفوز الرئيس المنتخب لاستكمال ما حققه من إنجازات خلال الفترة الماضية.

وشارك فرحة أهالى حى غرب، العرس الديمقراطى كلا من نواب شبرا الخيمة وهم النائب صلاح حسب الله المتحدث الرسمى لائتلاف دعم مصر، والمهندس عبد الحميد أبو العزم رئيس مدينة شبرا الخيمة، وأحمد عبد الهادى بكير المتحدث الرسمى ومدير العلاقات العامة والإعلام بشركة مترو الأنفاق، وكوكبه من نجوم الفن والغناء ونخبة من القيادات التنفيذية والتعليمية والشخصيات العامة ورجال وسيدات وشباب العمل العام بشبرا الخيمة.

وأحيا الحفل الفنان هوبا والفنان محمد عبد المنعم وحجازى متقال، وتخلل الحفل فقرات استعراضية لطلاب إدارة حى غرب شبرا الخيمة التعليمية وفرقة كورال الغنائية.

نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية سلسلة من المسيرات الاحتفالية على مستوى 12 إدارة تعليمية احتفالا بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسى بفترة رئاسية ثانية.

وقدم طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم خالص التهانى لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة وفوزه المستحق النابع من قلوب المصريين جميعا والذين سطروا ملحمة تاريخية تعبر عن وفائهم لمن حمل روحه على كفيه فداءا للوطن.



















