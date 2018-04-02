video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 02 أبريل 2018 08:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

أهالى المنيا ينظمون احتفالا بفوز الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية

الإثنين، 02 أبريل 2018 07:54 م
أهالى المنيا ينظمون احتفالا بفوز الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية احتفالات المنيا





المنيا- حسن عبد الغفار
إضافة تعليق

احتشد المئات من المواطنين فى ميدان بالاس للمشاركة فى الاحتفالات الخاصة بفوز الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية تحت عنوان المنيا بتفرح، نظمت حملة كلنا معاك احتفالية كبرى بمدينة المنيا بميدان بلاس وأخرى بمدينة ملوى.

وحمل طلاب من أجل مصر علم مصر وداروا به فى ميدان بالاس وأطلقوا أغانى قالوا أيه علينا دول قالوا أيه، كما شهد الميدان تواجدا أمنيا مكثفا وسيارات الإسعاف وسيارة المفرقعات بداخل الميدان لتأمين الاحتفالات.

وفى نفس السياق تواجد بالميدان الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا فى ميدان بالاس مع قيادات حملة كلنا معاك التى يتوافد إليها المواطنون من كل مراكز المحافظة للمشاركة فى الاحتفالات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تجمع المواطنين فى ميدان بالاس بالمنيا للاحتفال بفوز السيسي فى الانتخابات

نتيجة انتخابات الرئاسة 2018

نتيجة الانتخابات الرئاسية

إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية المصرية

نتائج انتخابات الرئاسه

السيسي

الوطنية للانتخابات




لا تفوتك
"مبروك للسيسى ولمصر" يتصدر ترند تويتر بعد إعلان" الوطنية الانتخابات" فوزه بولاية ثانية

"مبروك للسيسى ولمصر" يتصدر ترند تويتر بعد إعلان" الوطنية الانتخابات" فوزه بولاية ثانية

"الحلم المصرى يكتمل".. جامعات العاصمة الإدارية الجديدة تبدأ الدراسة خلال 5 أشهر وفقا لأفضل المعايير العالمية.. مصادر: جامعة واحدة على الأقل جاهزة للعمل بـ3 برامج متخصصة.. ونظم القبول تتبع الجامعات الأم

"الحلم المصرى يكتمل".. جامعات العاصمة الإدارية الجديدة تبدأ الدراسة خلال 5 أشهر وفقا لأفضل المعايير العالمية.. مصادر: جامعة واحدة على الأقل جاهزة للعمل بـ3 برامج متخصصة.. ونظم القبول تتبع الجامعات الأم

4 عيون تراقب قمة "ولاد العم" بين الزمالك والإسماعيلى.. كوبر يبحث عن وجوه جديدة لدعم الفراعنة فى المونديال.. حسام حسن يتمنى التعادل.. مرتضى منصور ينتظر عودة الانتصارات.. وأحمد ناجى يتابع الشناوى وعواد

4 عيون تراقب قمة "ولاد العم" بين الزمالك والإسماعيلى.. كوبر يبحث عن وجوه جديدة لدعم الفراعنة فى المونديال.. حسام حسن يتمنى التعادل.. مرتضى منصور ينتظر عودة الانتصارات.. وأحمد ناجى يتابع الشناوى وعواد

هارى كين: محمد صلاح لاعب عظيم والعبرة بالخواتيم

هارى كين: محمد صلاح لاعب عظيم والعبرة بالخواتيم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة