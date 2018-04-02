أهالى المنيا ينظمون احتفالا بفوز الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية

أهالى المنيا ينظمون احتفالا بفوز الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسيةالإثنين، 02 أبريل 2018 07:54 م
احتفالات المنيا
المنيا- حسن عبد الغفار
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احتشد المئات من المواطنين فى ميدان بالاس للمشاركة فى الاحتفالات الخاصة بفوز الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية تحت عنوان المنيا بتفرح، نظمت حملة كلنا معاك احتفالية كبرى بمدينة المنيا بميدان بلاس وأخرى بمدينة ملوى.
وحمل طلاب من أجل مصر علم مصر وداروا به فى ميدان بالاس وأطلقوا أغانى قالوا أيه علينا دول قالوا أيه، كما شهد الميدان تواجدا أمنيا مكثفا وسيارات الإسعاف وسيارة المفرقعات بداخل الميدان لتأمين الاحتفالات.
وفى نفس السياق تواجد بالميدان الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا فى ميدان بالاس مع قيادات حملة كلنا معاك التى يتوافد إليها المواطنون من كل مراكز المحافظة للمشاركة فى الاحتفالات.
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