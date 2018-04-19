وكيل صحة الغربية: تطوير 22 قسم علاج طبيعى بتكلفة 2 مليون جنيه







الغربية - مصطفى عادل

أكد الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية أنه تم تطوير وحدات العلاج الطبيعى بالإدارات الصحية على مستوى مدن ومراكز المحافظة، بإجمالى 2 مليون جنيه، فى إطار السعى لتقديم خدمة طبية متميزة لأبناء المحافظة.

وأوضح أن الإدارة الصحية بطنطا بها قسم العلاج الطبيعى بمركز صحة الأسرة بشونى، وقسم بمركز صحة أسرة نواج، وقسم بمركز صحة أسرة برما، و3 أقسام بالإدارة الصحية بالمحلة منها قسم بالمركز الطبى بالمحلة، وقسم بمركز صحة أسرة سامول، وقسم بمركز صحة أسرة طرينة.

وأضاف أن الإدارة الصحية بالسنطة بها 3 أقسام علاج طبيعى بوحدة صحة أسرة كفر كلا الباب، وبمركز صحة أسرة الجعفرية، وبمركز صحة أسرة القرشية، ومركز صحة أسرة ميت حواى.