وكيل إدارة غرب الفيوم التعليمية يكشف خطة التطوير بتدريب 1950 معلما







الفيوم – رباب الجالي

وضعت إدارة غرب الفيوم التعليمية برئاسة محمد أبو الحارث مدير الإدارة خطة طويلة الأجل لتطوير أساليب التعلم ومستوى المعلمين بالإدارة ويكشف الدكتور أشرف المليجى وكيل الإدرارة لليوم السابع الخطوط العريضة لهذه الخطة وكيفية تنفيذها

أكد المليجى أن إدارة غرب الفيوم التعليمية منذ 21 نوفمر الماضى تم وضع عمل وتم تكوين فريق عمل والاتفاق على العمل من خلال محاور أساسية ولفت إلى أن الهدف الأساسى تحقيق نقلة نوعية فى أساليب التعليم بإدارة غرب الفيوم التعليمية.

وأكد أن فريق العمل مكون من معلمين وإداريين لديهم كفاءات للوصول لمرحلة متميزة من التعليم وأنه تم عمل تدريبات مكثفة حيث تم تدريب 1950 معلم ومعلمة فى تخصصات مختلفة.

ولفت إلى أنه تم عمل خطط تحت شعار معا نلتقى لنرتقى ويتم عمل جهد حاليا فى مجال التعلم النشط وتم لأول مرة إنشاء مركز دائم للتعلم النشط بمدرسة فاطمة الزهراء.

وعن الأطفال الايتام لفت المليجى إلى أنه تم عمل مبادرة بعنوان يوم الطفل الجميل تم خلالها الاحتفال مع الأطفال دون تسميتهم بالأيتام حرصا على مشاعرهم وتم خلال الاحتفالية عمل فقرات ترفيهية للأطفال ومنحهم الهدايا ومبالغ مالية بسيطة تعبيرا لهم عن حب معلميهم وإدارتهم وبلغ الأطال 300 طفل.

وأشار إلى انه سيتم تنظيم فاعلية أخرى خلال الأسبوع الجارى ولفت إلى أن هناك جهات تساهم بشكل كبير فى دعم هذه الاحتفاليات والأنشطة المختلفة بالادارة مثل شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم

وأشار وكيل إدارة غرب الفيوم التعليمية إلى أن هناك تعاون كبير بين الإدارة وجامعة الفيوم ويتم عمل تدريبات مكثفة خاصة فى مجال رياض الأطفال وأنه ستكون هناك قريبا مبادرة بعنوان " معا نلتقى لمدر الجسور" ما بين رياض الأطفال والسنوات الأولى من المرحلة الابتدائية حتى الصف الثالث الإبتدائى بعد أن لاحظنا أنه يتم استخدام أساليب وإستراتيجيات مميزة بخلاف اساليب الدراسة فى الصفوف الأولى من المرحلة الابتدائية وبما أن مرحلة الطفولة المبكرة تمتد حتى الصف الثالث الإبتدائى فهذه المبادرة ستحقق استمرار أساليب التعلم المييزة حتى هذه المرحلة.

ولفت إلى أنه لأول مرة سيتم قريبا إفتتاح ميكنة شئون العاملين بإدارة غرب الفيوم التعليمية حيث أن لدينا 9600 ملف سيتم ميكنة الملفات الخاصة بهم من خلال ادارة بها 14 قسم وتم عمل قاعدة بيانات كاملة لهم على الكمبيوتر وتتضمن الإجازات والإعارات والجزاءات الموقعة وتنسيق الوظائف والترقيات والتنقلات وأرشفة للملفات الشخصية للمعلمين وسيتم بدعم وكيل الوزارة تعميم الفكرة على كافة الإدارارت على مستوى المحافظة مؤكد انه المشروع الأول من نوعه على مستوى كافة المؤسسات بمحافظة الفيوم.

وعن الاهتمام بالطلاب الموهوبين فى مجال البحث العلم أكد أنه تم الاتفاق مع الجامعة على توفير الدعم للطلاب أصحاب الأبحاث الجادة التى يتم تصعيدها فى المسابقات على مستوى الجمهورية عن طريق الأساتذة فى مجالات العلوم والكيمياء.