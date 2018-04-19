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مركز المصالحة الروسى فى سوريا ينفى إصابة ضابط روسى فى مدينة دوما السورية

الخميس، 19 أبريل 2018 06:27 ص
مركز المصالحة الروسى فى سوريا ينفى إصابة ضابط روسى فى مدينة دوما السورية جانب من العنف فى سوريا _ صورة أرشيفية


موسكو أ ش أ
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نفى المركز الروسى للمصالحة فى سوريا، إصابة ضابط روسى فى دوما السورية، واصفا هذه الأنباء بأنها مجرد مزاعم غير صحيحة.

وذكر بيان للمركز، أن الأنباء، التى أوردتها صحيفة " كوميرسانت" الروسية، عن إصابة ضابط روسى أثناء اشتباكات وقعت فى مدينة دوما السورية ليست صحيحة.

وأكد البيان أنه نتيجة للاشتباكات أُصيب بجروح طفيفة ضابط أمن سورى ولم يكن هناك عسكريون روس فى مكان الحادث ولم يذكر المركز الروسى للمصالح فى سوريا طبيعة هذه الاشتباكات والجهات ، التى كانت ضالعه فيها.ش


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