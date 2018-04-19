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محافظ البحيرة تستقبل مجلس نقابة المهندسين لتفعيل دورهم فى المشروعات

الخميس، 19 أبريل 2018 04:29 م
محافظ البحيرة تستقبل مجلس نقابة المهندسين لتفعيل دورهم فى المشروعات جانب من اللقاء


البحيرة - ناصر جودة
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 استقبلت اليوم المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة اعضاء مجلس ادارة نقابة المهندسين برئاسة المهندس عادل رزق نقيب مهندسى البحيرة.

حيث قدمت لهم التهنئة على ثقة الجمعية العمومية واكدت على دور النقابة كاستشاري فنى للمحافظة فى جميع المشروعات التنموية التى يتم تنفيذها بكافه القطاعات الخدمية.

وخلال اللقاء تم بحث زيادة اعداد المهندسين داخل الوحدات المحلية وتفعيل دورهم فى الاشراف على المشروعات الجاري تنفيذها والاستفادة من خبراتهم  فى الاشتراطات الهندسية وتنفيذ القوانين المنظمة للحفاظ على الثروة العقارية بالمحافظة.

 


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