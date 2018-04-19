فصل التيار الكهربائى عن قريتى الشناوى والناصرية بدمياط السبت

فصل التيار الكهربائى عن قريتى الشناوى والناصرية بدمياط السبتالخميس، 19 أبريل 2018 01:47 م
انقطاع الكهرباء - ارشيفية
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أعلنت شركة كهرباء دمياط عن فصل التيار الكهربائي بهندسة كهرباء فارسكوربدمياط عن خط الناصرية وذلك لزرع أعمدة وشد وصلات على الخط.
وأشارت شركة كهرباء دمياط فى بيان إلى أن المناطق المتأثرة بالفصل هي "كفر الشناوي ، وقرية الناصرية وتوابعها " وذلك من الساعة صباحا 9 : 3 عصرا وذلك أيام السبت ، والأحد ، والاثنين الموافق 21 ، 22 ، 23 ابريل الجاري
وأهابت الشركة بسكان هذه المناطق اتخاذ التدابير اللازمة لحين الانتهاء من الأعمال وانتظام التيار الكهربائي.
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