عريقات: نقل السفارة الأمريكية تدمير لخيار الدولتين

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أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أن تصميم الإدارة الأمريكية على نقل سفارتها من تل أبيت إلى القدس يعكس حقيقة تصميمها على تدمير عملية السلام وخيار الدولتين.

جاء ذلك أثناء لقاء عريقات مع رئيسة قسم الشرق الأوسط فى الدائرة السياسية للأمم المتحدة سوزان روز، وممثل اليابان لدى فلسطين تاكاشى اوكابو كل على حدة.

وشدد عريقات على أن إصرار إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على الاستمرار فى خرق القانون الدولى والشرعية الدولية بهذا الشكل الفاضح، بات يشكل تهديدا على أمن وسلام واستقرار منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو وضعت - منذ استلامها للسلطة عام 2009 - مخططا استراتيجيا لتدمير خيار الدولتين واستبداله بخيار الدولة بنظام (الأبرثايد)، هذا المخطط الذى قامت إدارة ترامب باعتماده رسميا شكلا ومضمونا، وبشكل غير مسبوق بدأت هذه الإدارة الأمريكية بالتهديد والوعيد وفرض العقوبات على الدول التى تتمسك بالقانون الدولى وتصوت لصالح فلسطين.

وقال: إن استجابة عدد من السفراء فى الأمم المتحدة لدعوة من السفير الإسرائيلى دانون والقيام بزيارة للمستوطنات والقدس الشرقية المحتلة بمرافقة رسمية إسرائيلية تشكل وصمة عار على جبين كل الدول التى استجابت لهذه الدعوة التى تحاول تدمير الأسس والمبادئ التى انشأت الأمم المتحدة لإرسائها.



وأشار إلى أن العالم أجمع يدرك الأهمية البالغة لإعلان الظهران الصادر عن القمة العربية رقم 29 التى عقدت فى الظهران بالسعودية، التى أطلق عليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (قمة القدس) التى تبنت أيضا رؤية السلام التى طرحها الرئيس محمود عباس أمام مجلس الأمن يوم 20 فبراير الماضى، بما يشمل رفض وإدانة قرار الرئيس ترامب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة اليها، وإنشاء إطار دولى جديد لمتابعة عملية السلام إذ أن إدارة الرئيس ترامب.