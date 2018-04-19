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صور.. 1700 سائح أجنبى من 17 دولة يزورون معبد أبو سمبل

الخميس، 19 أبريل 2018 11:34 ص
صور.. 1700 سائح أجنبى من 17 دولة يزورون معبد أبو سمبل آثار أبو سمبل


أسوان - عبد الله صلاح
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شهد معبد أبو سمبل جنوب مصر، اليوم الخميس، استقبال أفواج من السائحين الأجانب وصلت أعدادهم إلى 1700 سائح من 17 دولة مختلفة على مستوى العالم.

 

قال الأثرى حسام عبود مدير آثار أبو سمبل إن المعبد استقبل اليوم 1700 زائر أجنبى يمثلون 17 جنسية مختلفة وهى: "الأرجنتين واليونان وإيطاليا والإكوادور والصين وإسبانيا وفرنسا وسويسرا وألمانيا والهند وروسيا والمجر وأيسلندا وتايوان وإنجلترا وهولندا البرازيل".

 

وأضاف مدير آثار أبو سمبل، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الأفواج السياحية وصلت إلى مدينة أبو سمبل صباح اليوم، عبر رحلة طيران وباخرة سياحية نيلية علاوة على 103 حافلات سياحية برية عبر الطريق الدولى أسوان أبو سمبل.

 

وأشار عبود إلى أن معبد أبو سمبل يشهد إقبالاً سياحياً رغم ختام الموسم السياحى بمدن جنوب مصر أبو سمبل وأسوان والأقصر، نظراً للمكانة التاريخية لمعابد أبو سمبل التى تضم معبدى رمسيس الثانى ونفارتارى بمنطقة آثار أبوسمبل التى تعد قبلة للسائحين الأجانب على مستوى العالم خلال زيارتهم لمصر.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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