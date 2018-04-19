روسيا: مسلحو المعارضة السورية يمنعون مفتشى الأسلحة الكيماوية من دخول دوما







رويترز

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية قوله، اليوم الخميس، إن مقاتلى المعارضة السورية يمنعون مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من الوصول إلى مدينة دوما.

وأعلن مسئولون فى الأمم المتحدة أن فريقا أمميا يناقش مع الحكومة السورية وروسيا حاليا ترتيبات أمنية تسمح بنشر خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيماوية للتحقيق فى هجوم دوما فى الغوطة الشرقية لدمشق.

وذكرت إدارة الأمم المتحدة للسلامة والأمن، فى تقرير وجه إلى مجلس الأمن الدولى، وفقا لقناة (العربية) الإخبارية، اليوم الخميس، أنها تأمل فى وضع ترتيبات تسمح للفريق بالانتشار فى أقرب وقت ممكن، مضيفا أن الإدارة فى دمشق تجرى حاليا مزيدا من المناقشات والتنسيق مع ممثلى النظام السورى والشرطة العسكرية الروسية حول كيفية تعزيز الترتيبات الأمنية فى مواقع محددة فى دوما.