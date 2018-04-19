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رئيس المعارضة السورية: إيران دولة مارقة تتدخل فى شئون الدول الأخرى

الخميس، 19 أبريل 2018 06:44 م
رئيس المعارضة السورية: إيران دولة مارقة تتدخل فى شئون الدول الأخرى نصر الحريرى رئيس وفد المعارضة السورية


كتب أحمد عبد الرحمن
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قال نصر الحريرى رئيس وفد المعارضة السورية، إن إيران دولة مارقة تتدخل فى شئون الدول الأخرى، وذلك حسبما أفادت فضائية "extra news"، فى خبر عاجل لها.

وأعرب الحريرى، عن ترحيبه بأى جهد دولى يطبق بيان جنيف واحد وقرارات الأمم المتحدة.


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المعارضه السوريه

ايران

نصر الحريرى




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