تخصيص 10 مراكز صحية للقضاء على مرض"فيروس سى" بالقليوبية

كما عقد عشماوي إجتماعا تنسيقيا لمتابعة بعض المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة وتذليل العقبات التي تقف أمام تسليمها .

مشيراً الى ان حملة القضاء علي فيروس سي تستهدف الفئة العمرية من 18 عام فأكثر وهى الفئة العمرية المسموح بعلاجها طبقا لبروتوكول العلاج العالمي مضيفا انة من المقرر إجراء تحليل للكشف على الاجسام المضادة لفيروس “سى” ومن يثبت ايجابيته يتم تحويله لاجراء تحليل PCR للتأكد من اصابته بالفيروس من عدمه مضيفاً بانه من يثبت اصابته بفيروس سي يتم صرف العلاج له فى نفس اليوم من تاريخ ظهور النتائج بالمجان .

ووجه عشماوى مديرية الصحة بتسهيل اعمال الحملة مع ضرورة التنوية لجميع المواطنين بالحملة من خلال وسائل الاعلام ومكاتب الصحة بالمدن والقرى وخاصة مع تواجد الحملة من خلال قوافل بالشوارع والميادين الرئيسية ثم انتقال أعمال القافلة بمدن المحافظة المختلفة.

وأضاف محافظ القليوبية، بانه تم إجراء جميع اعمال التنسيق مع وزارة الصحة بشان توفير كافة المتطلبات لتنفيذ الحملة وفحص جميع مواطني المحافظة من خلال قوافل طبية ستجوب جميع القرى والمدن والكفور والعزب بالتنسيق مع الوحدات الصحية والوحدات المحلية.

أعلن اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية أنه فى اطار مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس “سى “2020 ” والتى بدأت في 6 مراكز وهى شبين القناطر وبنها وقليوب والخانكة ومدينة شبرا الخيمة والخصوص فقد بلغ عدد المترددين على المستشفيات للتحليل من مرض فيروس سي حوالى 52 ألف وتم تسليم العلاج للحالات التى تحتاج للعلاج من الفيروس.

حيث ناقش المحافظ رصف طريق كوبري هلا – كفر أبو سلامة الذي تم تنفيذ طبقة الأسفلت الأولي ولم تستكمل الأعمال لعدم كفاية الدعم المالي حيث أعطي المحافظ تعليماته للمسئولين بالتنسيق مع الشركة المنفذة وتوفير إعتمادات لإستكمال الطريق والإنتهاء منه في يونيو 2018 حيث أن هذا الطريق يربط محافظتي القليوبية والدقهلية والشرقية.

كما ناقش المحافظ ، أعمال رصف بلاط الإنترلوك لعدد 6 قرى تابعة لمركز ومدينة طوخ وعدد 3 قرى تابعة لمركز ومدينة الخانكة جاري العمل بهم ووجود بعض السلبيات في جودة الأعمال حيث أعطي تعليماته بضرورة تواجد جهاز إشرافي للجهة المنفذة بصفة دائمة لمتابعة أي مخالفات وتلافيها قبل تسليم الأعمال.

كما وجه المحافظ خلال الإجتماع بزيادة الدعم المالي لبرنامج الأمن والإطفاء حتي يتسني للحماية المدينة التأهب والاستعدادات لأي طارئ كما ناقش أيضا إمكانية توفير الكوادر البشرية (مهندسين طرق) لمديرية الطرق بالمحافظة لضبط جودة الأعمال كما وجه سيادته بالتنبيه على المقاولين بضبط الجودة وتلافي الملاحظات.

وجاء الاجتماع بحضور المهندس مصطفى عباس السكرتير العام المساعد و رؤساء مدن طوخ والخانكة وكفر شكر ومديرى مديريات الطرق والتنظيم والادارة والشبكات الارضية ومديرى ادارات الشئون المالية والادارية والموارد البشرية

والمكتب الفنى.