تحرير 3محاضر تصرف وتجميع سلع تموينية بدمياط

شنت مديرية التموين بدمياط بقيادة سمير عثمان مدير عام التموين بدمياط حملة موسعة على البداليين التموينين لمتابعة توزيع الحصص التموينية شارك فيها مجدى المهدى ومحمد بصل والتى أسفرت عن ضبط 3 مخالفات تحرر عنها 3 محاضر متنوعة.

حيث تم ضبط بقال تموينى قام بالتصرف فى مقررات تموينية بقيمة 2900 جنية وتحرر عن ذلك محضر برقم 7331 جنح أمن دولة طوارىء.



كما تم ضبط بقال تموينى يقوم بتجميع سلع تموينية وتحرر عن ذلك محضر برقم 7332 جنح أمن دولة طواريء، بجانب ضبط محل آخر يقوم بتجميع ومنع بيع سلع تموينية بمبلغ 2000 جنية وتحرر عن ذلك محضر برقم 7333 جنح أمن دولة طواريء ،وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.