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الخميس، 19 أبريل 2018 11:34 م
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النائب سمير رشاد: القطار السريع يتوقف فى محطة سمالوط أول يوليو المقبل

الخميس، 19 أبريل 2018 11:34 م
النائب سمير رشاد: القطار السريع يتوقف فى محطة سمالوط أول يوليو المقبل قطار -ارشيفية


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قال الدكتور سمير رشاد، عضو مجلس النواب عن دائرة سمالوط، إنه تمت الموافقة من قبل مجلس النواب فى الجلسة العامة على الطلب المقدم بشأن وقوف بعض القطارات المكيفة والمميزة بمحطة سمالوط، وذلك حرصا على تلبية رغبة المواطنين من أهالى المركز، لافتا إلى أن القطار السريع سيتوقف بالمحطة أول يوليو المقبل.
 
كان قد تم مناقشة الطلب المقدم من النائب فى إحدى اللجان بالبرلمان، بحضور كل من مقدم الطلب واللواء أحمد جبريل السكرتير العام لمحافظة المنيا والمهندس حسام البسطاويسى، رئيس الإدارة المركزية للتشغيل بالهيئة القومية للسكة الحديد، بالإضافة لممثلى وزارتى المالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى. 
 

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