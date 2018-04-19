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العراق: الضربات الجوية على مواقع داعش فى سوريا نفذت بالتنسيق مع حكومة الأسد

الخميس، 19 أبريل 2018 01:36 م
العراق: الضربات الجوية على مواقع داعش فى سوريا نفذت بالتنسيق مع حكومة الأسد بشار الأسد


رويترز
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قال متحدث باسم الجيش العراقى لرويترز إن الضربات الجوية التى نفذها العراق على مواقع لتنظيم داعش فى سوريا، اليوم الخميس، نفذت بالتنسيق مع الحكومة السورية، وقال العميد يحيى رسول إن القوات الجوية العراقية استخدمت مقاتلات إف-16 للعبور إلى سوريا وتنفيذ الضربات. 

ونفذ سلاح الجو العراقى، اليوم الخميس، ضربات جوية مميتة ضد مواقع داعش فى سوريا من جهة حدود العراق.

وقالت الحكومة العراقية، فى بيان صحفى، حصل اليوم السابع على نسخة منه، أن الضربات جاءت بناءً على أوامر القائد العام للقوات المسلحة العراقية الدكتور حيدر العبادى.

وأكدت الحكومة العراقية أن تنفيذ ضربات ضد عصابات داعش فى الأراضى السورية هو لوجود خطر من هذه العصابات على الأراضى العراقية، ويدل على زيادة قدرات القوات المسلحة العراقية فى ملاحقة الإرهاب والقضاء عليه.

 


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