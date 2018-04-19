أمن الإسكندرية يضبط 15 ألف عبوة حلوى غير صالحة للاستهلاك الآدمى







الإسكندرية - أسماء على بدر

شنت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، واللواء شريف عبد الحميد، مدير مباحث الإسكندرية، حملة مكبرة على الأسواق أسفرت عن ضبط "ع.ا.ج" 27 سنة بائع بدائرة قسم شرطة اللبان بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية "منطقة غرب ووسط الدلتا "لحيازته وعرضه للبيع 15 ألف عبوة حلوى منتهية تاريخ الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة اللبان وجارى العرض على النيابة.

كما تم ضبط "م.ا.غ" 39 سنة صاحب ثلاجة بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية منطقة غرب ووسط الدلتا، لحيازته 240 كجم من السردين المجمد مجهول المصدر وغير صالح للاستهلاك الآدمى، وتحرر المحضر جنح أمن دولة طوارئ قسم شرطة ثان الرمل وجارى العرض على النيابة.

وفى مجال البيع بأزيد من السعر تم ضبط 5 قضايا "سجائر"، وفى مجال استخدام أوراق مطبوعة فى تعبئة المواد الغذائية وتم ضبط قضيتين، وفى مجال استخدام أسطوانات غاز البوتاجاز المنزلية فى غير الغرض تم ضبط قضيتين، وفى مجال عدم الإعلان عن الأسعار تم ضبط 10 قضايا، وفى مجال عدم حمل شهادة صحية تم ضبط 10 قضايا.