أبوبكر الجندى: نقل مخلفات مقلب أبوخريطة وإنشاء مصنع تدوير قمامة خلال 3شهور







المنوفية _ محمد فتحى

تفقد اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية والدكتور أيمن مختار سكرتير عام المنوفية ، مقلب أبو خريطة بشبين الكوم للوقوف على تطورات نقل المخلفات والتراكمات إلى المدفن الصحى بكفر داود ، بحضور اللواء أحمد عتمان مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية واللواء علاء يوسف السكرتير العام المساعد ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية وأعضاء مجلس النواب .

وأكد الجندى أنه منذ أن توليت الوزارة تبنيت خطة طموحة بالتعاون مع وزارة البيئة والجهاز التنفيذى بمحافظة المنوفية لنقل المقلب من موقعه ودفنه بطريقة صحية آمنة بالمدفن الصحى بالسادات وعليه تم توفير الاعتمادات المالية وتم طرح المناقصات وأسندت عملية النقل إلى الهيئة العربية للتصنيع لتتولى عملية نقل التراكمات والمخلفات بالمقلب، مشيرا إلى انه سيتم إنشاء مصنع لتدوير القمامة والمخلفات بعد الانتهاء من عمليات النقل وتستغل المساحة الباقية كحدائق عامة ومناطق شجيرية داخل هذه الكتلة السكانية لتقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطنين.

وأكد على أنه سيتم الانتهاء من عمليات النقل وفق جدول زمنى محدد غايتة 3 أشهر بعد أن بلغ معدل الأداء فى أول أسبوع 5000 طن / يوم ومن المتوقع أن يرتفع إلى 7000 طن / يوم .

وأشاد وزير التنمية المحلية بجهود السادة التنفيذيين والقيادات الأمنية والشعبية بمحافظة المنوفية لما تلعبه كحلقة وصل تنقل للجهات المسئولة والمعنية بنبض المواطنين ورأى الشارع ومن ثم يتم التخطيط السليم لحل مشاكل المواطنين والتخفيف عليهم .

وعلى هامش الجولة التفقدية بمقلب أبو خريطة أشاد الجندى بمشاركة أهل المنوفية فى الانتخابات الرئاسية وجهود القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة ، مؤكدا على أن المنايفة يحرصوا دائما على المشاركة فى الحياة السياسية.

كما تفقد اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية والدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية المدفن الصحى بكفر داود بمدينة السادات ، حيث استمع وزير التنمية المحلية إلى آلية سير العمل بالمدفن وكيفية استقبال المخلفات والنفايات، ووجه بضرورة رفع مستوى وكفاءة القائمين على العمل بالمدفن من خلال دورات تدريبية مكثفة للتعرف على كيفية ادارة المخلفات والنفايات فى المقالب مع توفير كافة الادوات والمعدات اللازمة لتحقيق اقصى استفادة من هذه المخلفات.

وأكد الجندى على ضرورة تنسيق الجهود بين كافة الأطراف المعنية ووضع تصور واقعى لاستيعاب المخلفات القادمة من مقلب أبو خريطة خاصة مع تزايد حجم المخلفات التى يتم دفنها بمعدل 5000 طن يوميا، مشددا على ضرورة التخلص من المخلفات بطريقة صحية وامنة وكذا تجهيز مداخل لسيارات النقل إلى المدفن مع الصيانة الدورية لها بما لايعوق حركتها لتوفير الوقت وانجاز العمل فى أسرع وقت ممكن .

من جانبه، أوضح الدكتور أيمن مختار سكرتير عام المحافظة أنه سيتم فرد طبقة من الرمال بارتفاع 2م عقب الانتهاء من نقل النفايات من مقلب ابو خريطة للمدفن الصحى بكفر داود بالسادات.

وأضاف انه سيتم اقامة طريق داخل المدفن بطول 3 ك وتمهيد الطريق المؤدى إليه لتسهيل حركة السيارات الناقلة للقمامة، وكذا إقامة مصنع لتدوير القمامة فى المساحة المتبقية بالمدفن للقضاء على مقالب القمامة وتعظيم الاستفادة من هذه الموارد، كما سيتم استغلال مساحة المدفن كحديقة عامة أو كمركز للشباب حسب احتياجات الأهالى .

وأكد السكرتير العام على أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل بكامل طاقتها وأن العمل بالمقلب يتم على مدار 24 ساعة بنظام 3 ورديات وقد تم تركيب 75 كشاف بالمدفن للعمل ليلا ونهارا.



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