مقاومة بلا حدود.. أطفال غزة يواجهون اعتداءات إسرائيل بطائرات المولوتوف (صور)







كتب محمد جمال - تصوير أ ف ب

قام عشرات الأطفال من قطاع غزة فى فلسطين، اليوم الأربعاء باستخدام الطائرات الورقية لإلقاء زجاجات المولوتوف داخل حدود إسرائيل.

وقام الأطفال بتعليق الزجاجات الحارقة فى ذيل الطائرة الورقية وربطها بحبل وتوجيها للحدود الإسرائيلية ثم تقطع عن طريق سلك السياج الحدودى.

يذكرأن، أصيب خمسة فلسطينيين أحدهم جروحه خطيرة فجر الأربعاء فى قصف مدفعى إسرائيلى على موقع لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكرى لحماس، شرق بلدة خزاعة فى جنوب قطاع غزة كما افادت وزارة الصحة فى غزة.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة فى غزة أشرف القدرة وشهود عيان، أن "مدفعية الاحتلال المتمركزة على الشريط الحدودى شرق خزاعة، أطلقت خمس قذائف صوب موقع القسام مما أدى إلى إصابة خمسة فلسطينيين أحدهم جروحه وصفت بالخطيرة، نقلوا على إثرها إلى المستشفى الأوروبى للعلاج".



استخدام الطائرات الورقية محملة بالملوتوف



أطفال غزة يستخدمون الطائرات الورقية لإلقاء زجاجات المولوتوف داخل حدود إسرائيل



أطفال غزة



طائرات ورقية محملة بزجاجات مولوتوف