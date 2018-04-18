محافظ سوهاج يتفقد شوارع حى شرق ويشدد على رفع الإشغالات







سوهاج عمرو خلف

تفقد الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج شوارع حى شرق، لمتابعة سير العمل ومستوى النظافة بشوارع وميادين الحى، وذلك فى إطار جولاته الميدانية المفاجئة بنطاق المحافظة، بشارع الجمهورية وميدان الشبان المسلمين والشوارع المحيطة.

وشدد المحافظ فى بيان، على ضرورة رفع الاشغالات الموجودة بشارع الجمهورية ، لوجود تشوينات بناء لأحد العمارات بذات الشارع تعيق الحركة المرورية، وكلف الحى بإزالة الاشغالات ورفع التشوينات من الشارع وفتحه امام المواطنين من المارة، وتم استدعاء معدات الوحدات المحلية لمركز ومدينة اخميم وحى شرق وحى غرب.

ووجه عبدالمنعم، بإزالة الأتربة وغسل الأرصفة والبلدورات وإزالة الإعلانات العشوائية والعبارات من على الحوائط وأعمدة الإنارة وغسل الأرصفة والبلدورات وتكثيف أعمال النظافة بالمنطقة.

وأكد على استمرار الجولات الميدانية المُفاجئة بأنحاء المحافظة لضبط الأداء وتلافى السلبيات، منوها بأن العمل الميدانى هو السبيل الوحيد للوقوف على طبيعة المشكلة والعمل على حلها.

ويأتى ذلك فى إطار خطة المحافظة لتكثيف أعمال النظافة والتجميل وخلق بيئة حضارية وتقديم أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين، كما التقى المحافظ خلال جولته عددًا من المواطنين واستمع الى آرائهم ومطالبهم.