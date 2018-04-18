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الأربعاء، 18 أبريل 2018 04:44 م
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صور .. محافظ بورسعيد يتفقد أعمال مشروع تطهير بحيرة المنزلة

الأربعاء، 18 أبريل 2018 04:18 م
صور .. محافظ بورسعيد يتفقد أعمال مشروع تطهير بحيرة المنزلة محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطهير بحيرة المنزلة


بورسعيد – محمد فرج
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تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، الأعمال الجارية لتطوير بحيرة المنزلة.

وقال المحافظ، خلال تصريحات صحفية أثناء جولته التفقدية للبواغيز والجزر والمراحات وعدد من المناطق بالبحيرة بأن العمل يسير بصورة إيجابية وطبقا للمخطط المقرر لة فى مشروع إعادة تطهير وتطوير بحيرة المنزلة .

وأضاف أن هناك نتائج إيجابية بدأت تظهر نتيجة لأعمال التطهير المستمرة منذ عدة أشهر فى تحسن نوعية المياة بالبحيرة نتيجة ضخ كميات أكبر من مياة البحر داخل البحيرة بعد تطهير البواغيز وتشغيل القنوات الإشعاعية بطول 3 كم والتى تدفع بمزيد من مياة البحر داخل البحيرة مما أدى إلى تدوير المياة وتحريك الملوثات الكامنة فى قاع البحيرة ودفعها إلى الخارج.

مؤكدا خلال الجولة التى قام بها فى البحيرة أن أعمال تطهير مسطح البحيرة من ورد النيل والتعديات الغيرقانونية القائمة بها قطعت شوطا كبيرا نحو تشغيل الممرات الملاحية داخل البحيرة .

فيما أكد بأن مشروع التطهير الجارى حاليا سوف يعيد البحيرة إلى واحدة من أهم سلات الغذاء السمكى فى مصر خاصة بعد إكتمال عملية التطهير وعودة أنواع الأسماك الفاخرة إلى البحيرة التى هجرتها منذ سنوات.

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