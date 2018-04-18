حبس لص تخلص من سيدة بأسوان لسرقة قرطها.. والمتهم: خفت تفضحنى فكتمت نفسها







أسوان - ندى سليم

أمرت نيابة إدفو بأسوان، اليوم الأربعاء، بحبس عاطل تخلص من ربة منزل خنقا بقرية وادى عبادى بمركز إدفو، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك من أجل سرقة المنزل.

بدأت الواقعة عندما اكتشف زوج المجنى عليها ويدعى "محمد.ع" مزارع، وجود جثة زوجته ملقاة على الأرض داخل منزلهما، وذلك بعد أن ظل يطرق الباب كثيرا ولم تستجب له، حينها تمكن من دخول المنزل عبر نافذة، وفوجئ بزوجته وقد فارقت الحياة.

واعترف المتهم "أحمد.ع" 25 عاما، أمام النيابة قائلا: "مكنش قصدى اقتلها.. أنا كنت مزنوق ومحتاج فلوس، لكنى خوفت تصرخ وتفضحنى فكتمت نفسها لحد ما ماتت، وسرقت حلقها الدهب وهربت".

ومن جانبها، أمرت النيابة بالتصريح بدفن جثة المجنى عليها "سيدة. ع" بعد التشريح، للوصول إلى الصفة التشريحية، للوقوف على ملابسات أكثر عن الحادث، بعد أن كشفت المعاينة المبدئية لفريق النيابة أنها مصابة باحمرار شديد حول الرقبة وأثار جروح بأذنيها أودت بحياتها.