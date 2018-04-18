توفيق أوضاع نقابة الفلاحين بالإسماعيليةالأربعاء، 18 أبريل 2018 07:46 م
خطاب توفيق أوضاع نقابة الفلاحين بالإسماعيلية
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أعلن عربي مجاهد، نقيب الفلاحين بالإسماعيلية، أنه تم توفيق أوضاع نقابة الفلاحين حسب قانون النقابات الجديد رقم 213 لسنة 2017 بما يتماشى مع القانون الجديد ويتوافق معه.
وأشار عربى مجاهد فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إلى أنه تم استلام شهاده بذلك من مديرية القوى العاملة، والتى تعد الجهة الإدارية المنوط بها توفيق أوضاع النقابات تمهيدا لعمل الإنتخابات فى منتصف مايو المقبل.
وأضاف عربى مجاهد أنه قام بعمل توفيق الأوضاع باعتباره المفوض القانونى للنقابة ونقيب الفلاحين، وتم تغيير اسم النقابة فى التعديل الجديد إلى نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين بالإسماعيلية.
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