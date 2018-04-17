محافظ سوهاج يلتقى أعضاء البعثة الأمريكية بأبيدوس لمناقشة تطوير المنطقة







سوهاج – عمرو خلف

أكد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، على أهمية دور البعثات الأجنبية والتى تعمل للتنقيب على الآثار بمختلف المناطق الأثرية بالمحافظة ،ومساعدة تلك البعثات وتذليل العقبات أمامها .

جاء ذلك خلال لقائه اليوم بمقر الجامعة الجديد بالكوامل مع أعضاء البعثة الأمريكية العاملة بمنطقة أبيدوس الأثرية ،برئاسة الدكتور ماثيو آدمز رئيس البعثة ,وبحضور الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج ، والدكتور عبد الناصر يس عميد كلية الآثار ، والدكتور بهاء مزيد عميد كلية الألسن ، والدكتور احمد الانصارى وكيل كلية الآثار لشئون خدمة المجتمع ، والدكتورة فردريكا السيد مدير عام آثار سوهاج ، واشرف عبد العال مدير تفتيش آثار أبيدوس .

ناقش المحافظ خلال الاجتماع بعض الاقتراحات والتصورات الخاصة بتطوير منطقة أبيدوس ومطالب البعثة الأمريكية , وكلف مسئولى الآثار والوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا بتذليل كافة العقبات أمام عمل البعثة , وإزالة أى أشغالات أو تعديات بمحيط المنطقة الأثرية ووضع حاويات للنظافة والحفاظ على حرم المعبد وظهوره بالشكل اللائق أمام الزائرين , حيث يعد من أهم المزارات السياحية والأثرية على مستوى الجمهورية , من خلال تكملة الأسوار المحيطة بالمنطقة الأثرية وعمل البوابات وتوفير شبكة إضاءة لإنارة المنطقة وتركيب كاميرات مراقبة .

وقد أشاد أعضاء البعثة الأمريكية خلال اللقاء بما تشهده محافظة سوهاج من طفرة كبيرة فى مجال السياحة والآثار ، وتدفق الأفواج السياحية خلال الفترة الأخيرة لزيارة المعالم الأثرية بالمحافظة وخاصة معبد الملك سيتى الأول بمنطقة أبيدوس الأثرية .

وفى سياق متصل شهد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج ورئيس جامعة سوهاج فعاليات المؤتمر العلمى الرابع لشباب الباحثين بقاعة قناة السويس الجديدة بمقر الجامعة الجديد بالكوامل , والذى يتم انعقاده على مدار يومين 17 و 18 ابريل , بمشاركة أ.د/ طلعت مصطفى مقرر المؤتمر و لفيف من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة , حيث سيتم خلال المؤتمر عرض وتقييم 120 بحث علمى فى العلوم الأساسية والطبية والإنسانية لباحثين من مختلف كليات الجامعة

وأكد المحافظ على أهمية تشجيع البحث العلمى , واستعداد أجهزة المحافظة لدعم الأبحاث العلمية التى تخدم المجتمع وتساهم فى تحقيق التنمية فى مختلف المجالات , وضرورة عقد تلك المؤتمرات بصفة دورية لتبادل الخبرات والثقافات ومناقشة احدث ما توصلت إليه الأبحاث العلمية ونقل تلك الخبرات الى شباب الباحثين وتدريبهم على مهارات التواصل واتخاذ القرار وحل المشكلات وتناولها بطرق بحثية وعلمية , مشيدا بدور الجامعة المجتمعى بالإضافة لدورها التعليمى , والتعاون المستمر مع أجهزة المحافظة لتحقيق التنمية الشاملة .

ومن جانبه توجه رئيس جامعة سوهاج بالشكر لمحافظ الإقليم لدعمه الدائم لجميع أنشطة وتواجده لليوم الثالث على التوالى بالجامعة لحضور المؤتمرات العلمية , مؤكدا على دعم الجامعة للأنشطة البحثية والمؤتمرات العلمية .

وقال ان الجامعة كانت حريصة على عودة المؤتمر للانعقاد بعد توقف دام 6 سنوات , ايمانا بأهمية البحث العلمى وتشجيع شباب الباحثين ,وقد قامت الجامعة بوضع مجموعة من الآليات لتشجيع ودعم البحث العلمى , من أهمها تخصيص مبلغ 2مليون جنيه من ميزانية الجامعة لدعم أنشطة الأبحاث العلمية والتطبيقية داخل الجامعة لتشجيع الباحثين , وتخصيص جوائز مالية لأصحاب الأبحاث المتميزة القابلة للتطبيق , ودعم أعضاء هيئة التدريس للمشاركة فى المؤتمرات العالمية المتميزة ,وإنشاء وحدة بالجامعة لرعاية الموهوبين والمبتكرين من الطلاب .

وفى نهاية المؤتمر فتح المحافظ باب النقاش مع شباب الباحثين والطلاب وأجاب على أسئلتهم التى دارت حول خطط المحافظة الاقتصادية ودور البحث العلمى فى خدمة المجتمع.