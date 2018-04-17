عمال مستشفى خاص بالسويس يستدعون الشرطة للحصول على رواتبهم







السويس- سيد نون

استدعى عاملون بمستشفى خاص فى السويس، الشرطة بعد رفض الإدارة صرف رواتبهم، وحرروا محاضر بقسم شرطة السويس بعد إثبات رفض الإدارة صرف الرواتب.

وتجمع العمال أمام بوابات المستشفى بمنطقة المحروسة بالملاحة فى السويس، مطالبين بتدخل مسئولى المحافظة لصرف رواتبهم.

وقال عاطف أحمد، ممرض، إن العمال والإداريين والممرضين لم يحصوا على رواتبهم وهو ما دعاهم لاستدعاء الشرطة.

وأكد العمال، أنهم يرفضون الاعتصام لكن يريدون فقط صرف رواتبهم حتي يستطيعوا الانفاق على أسرهم.

من جانبها، رفضت إدارة المستشفى الإدلاء بتصريحات حول أزمة العمال ورواتبهم.