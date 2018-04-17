صور.. تفاصيل الحملة الترويجية والإعلانية لتنشيط السياحة بالبحر الأحمر







البحر الأحمر - عماد عرفة

أفكار مختلقة وخطوات جادة تنفذها الدولة بالاشتراك مع منظمات المجتمع المدنى المختلفة لتنشيط السياحة وخاصة فى محافظة البحر الأحمر، لجذب السياحة وشعورهم بالأمان خلال زيارتهم لمصر.

ونفذت جمعية المحافظة على البيئة "هيبكا" بالاشتراك مع مجلس مدينة مرسى علم، جنوب البحر الأحمر حملة إعلانية لترويج وتنشيط السياحة على طول ساحل مرسى علم بوضع لافتات مختلفة الهدف منها تنشيط السياحة واطمئنان السياحة للمحافظة على البيئة بوضع لافتات ضخمة كتبت عليها جمل مختلفة ووضع بها صور من الطبيعة بالبحر الأحمر.

من جانبه قال اللواء عاطف وجدى، رئيس مدينة مرسى علم، أنه طبقا لتوجيهات اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، بوضع آليات من شأنها المحافظة على البيئة وتنشيط السياحة من خلالها تم بالتعاون مع جمعية المحافظة على البيئة بالبحر الأحمر، وتم وضع لوحات إعلانية ضخمة لتنشيط السياحة على الطرق وساحل البحر بمرسى علم.

وأضاف رئيس مدينة مرسى علم فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن اللوحات التى تم وضعها بهدف تنشيط السياحة وضعت بطول 170 كيلو متر على ساحل مرسى علم بدأ من شاطئ كوريا شمالا، حتى وادى الحمى بالجنوب للتوعية بالمحافظة على البيئة وتنشيط السياحة.

وأوضح رئيس المدينة، أن اللافتات الضخمة كتب عليها لافتات ترويجية لتنشيط السياحة من بينها "كوكب واحد، وفرصة واحدة، ومصير واحد"، بهدف الحفاظ على البيئة وتنشيط السياحة.

كذلك حملت اللافتات الضخمة صور للطبيعة الخلابة بمرسى علم، وكتب أيضا عليها "أهلا بك فى بيتنا"، مؤكدا أن هناك أيضا لوحات إرشادية أخرى تضم كيفية الحفاظ على البيئة وخاصة فى المحميات الطبيعة من بينها محمية وادى الجمال.

وأكد رئيس المدينة أن اللافتات وضعت على الطريق الساحلى بشكل واضح حتى يمكن للمارين عبر الطريق مشاهدتها بشكل واضح والاستمتاع بالصور التى وضعت عليها.

كما أكد أن الحملة لاقت استحسان جميع السياح الذين شاهدوها حيث أنه كان من ضمن تلك اللافتات خريطة تفصيلة للمدينة وأماكن الاستمتاع بالبيئة والشواطئ المختلفة بها كدليل واضح من خلاله يمكن أن يتجول السائح فى المدينة دون السؤال على مكان ما.

وأوضح أن الهدف من تلك اللافتات، بجانب تنشيط السياحة والحفاظ على البيئة تغيير مفهوم العاملين فى المجال السياحى بالمحافظة على البيئة ليجبر السائح أن يحافظ على البيئة، مؤكدا أنه لا يمكن أن نقنع السائح بالمحافظة على البيئة ويشاهد الآخرين فى النشاط السياحى لا يحافظ على البيئة.

من جانب آخر، شددت إدارة محميات البحر الأحمر بالالتزام بمعايير وشروط المحافظة على البيئة، المختلفة بوضع ارشادات معينة على الشواطئ وعلى سواحل الجزر البحرية المختلفة مثل محمية وادى الحمال والجزر الشمالية.

وقال الدكتور أحمد غلاب مدير محميات البحر الأحمر، أن توزيع عدة إرشادات وتوعية بيئة على مراكز الغطس والعاملين فى النشاط السياحى وخاصة الجانب البحرى منها، يتم تجديدها كل فترة معينة.

وأضاف مدير محميات البحر الأحمر، منها عدم إلقاء بقايا الأطعمة فى الماء أو مخلفات المراكب، وكذلك تواجد صناديق القمامة على الشواطئ المختلفة، وعدم مداعبة القروش حتى لا يحدث تغير فى سلوكها الغذائى مما يجعلها مهاجمة.

وتابع أنه بخصوص محمية الجزر الشمالية وحفاظا على أسراب الدلافين هناك تم وضع آليات وشروط يلتزم بها العاملين فى النشاط البحرى، من بينها، أن مواعيد دخول العائمات السياحية بالغردقة إلى شعاب العرق والفانوس التى تحمل تصريح ملاحى سارى بدءا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا وفى خلاف ذلك يعرض نفسه للمخالفة القانونية.

وأكدت محميات البحر الاحمر، أنه بالنسبة للنشات السياحية التى على متنها زائرين يرغبون فى مشاهدة الدلافين أو السباحة معه يجب أن فى حالة وجود قارب مطاطى "زوديك" يجب إلا يقل طوله عن 4 أمتار ومزود بمحرك لا تقل قدرته عن 25 حصانا، وأن يكون هناك مرافق لكل 8 زائرين.







لافتات ضخمة بمرسى علم لتنشيط السياحة



لافتات على امتداد 170كيلو متر على ساحل البحر



لافتات إرشادية للسياحة للمحافظة على البيئة



السياح خلال قراءة تعليمات المحافظة على البيئة