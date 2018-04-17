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الثلاثاء، 17 أبريل 2018 08:13 م
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شراء 8 أجهزة طبية للكشف المبكر عن العيوب الخلقية بقلوب الأطفال بالغربية

الثلاثاء، 17 أبريل 2018 06:49 م
شراء 8 أجهزة طبية للكشف المبكر عن العيوب الخلقية بقلوب الأطفال بالغربية جانب من الاجتماع


الغربيه محمد طارق
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ترأس اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية ،اجتماع مجلس روماتيزم القلب الذى عقد اليوم بقاعة الإجتماعات الصغري، لمناقشة الخطة التنفيذية لتحقيق أهداف البرنامج القومى لروماتيزم القلب ، وذلك من خلال تدريب الأطباء بالرعاية الأولية على الوقاية والتشخيص المرضى وكذلك التدريب على الموجات الصوتية للقلب وتجهيز عدد من مراكز روماتيزم القلب بمستشفيات بسيون وسمنود وزفتى والسنطة وكفر الزيات وتقديم الرعاية الإجتماعية لمرضي روماتيزم القلب .

وقرر المحافظ  تبنى مبادرة حماية قلوب الأطفال حديثى الولادة ،وذلك من خلال شراء عدد 8 أجهزة طبية بمبلغ 160 ألف جنية للكشف المبكر عن العيوب الخلقية الموجودة فى قلوب الأطفال حديثى الولادة، بمعدل توفير جهاز فى كل مركز كبداية ،ويتم تطبيق هذه المبادرة عن طريق عمل إختبار للطفل بعد ولادته بـ 24 ساعة للكشف عن وجود أى عيوب خلقية بالقلب، ومن ثم تحويله إلى مراكز جراحة القلب للوقاية من هذا المرض .

كما شدد محافظ الغربية على ضرورة عمل إختبار للطفل ،وعرضه على هذا الجهاز قبل تسجيله فى مكاتب الصحة حرصاً على نجاح هذه المبادرة وعلى ضرورة توعية النساء بهذه المبادرة عن طريق التنسيق بين الصحة والشباب والرياضة والأوقاف والكنيسة والتربية والتعليم والمجلس القومى للمرأة والتنويه عن ذلك فى وسائل الإعلام، وضرورة البعد عن التعقيد والروتين وتخصيص أطباء وطاقم تمريض متخصص ومؤهل لذلك.

كما أكد الدكتور مجدي الحفناوى نقيب أطباء الغربية على ضرورة تكاتف كل جهود المجتمع بآسره وأن يتم الإعلان قريباً عن خلو محافظة الغربية من مرض روماتيزم القلب كباقى الأمراض التى كانت موجودة وتم القضاء عليها .

 كما أكد الدكتور علاء الغمراوى مدير البرنامج القومى لروماتيزم القلب على ضرورة تعميم هذه المبادرة من خلال الإعلان والقوافل التوعوية والإعلان عنها فى وسائل الإعلام وأكد أن هذه المبادرة تم تطبيقها فى بعض دول الخليج وأثبتت نجاحها وأنها سوف تكون المبادرة الأولى على مستوى الجمهورية.

 


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