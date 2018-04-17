رئيس جامعة المنصورة يستقبل وفد الأكاديمية الروسية الرئاسية







الدقهلية ـ محمد حيزة

استقبل الدكتور محمد القناوى، رئيس جامعة المنصورة، وفد معهد فولجوجراد فرع الأكاديمية الروسية الرئاسية للإدارة العامة والاقتصاد الوطنى، والبروفيسور إجور تيمنسيف مدير المعهد، والبروفسيور بافل ألموسف، عميد كلية الإدارة العامة، والدكتورة ناتليا بولتوفا قسم الاقتصاد، والدكتورة إكاترينا استبانوفا مسئول العلاقات الدولية، لبدء تفعيل بنود مذكرة التفاهم المبرمة مع الأكاديمية الروسية الرئاسية للإدارة العامة والاقتصاد الوطنى فى موسكو والتى تم توقيعها فى شهر يوليو الماضي.

حضر اللقاء الدكتور زكى زيدان نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأشرف سويلم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ومحمد عطوة عميد كلية التجارة، شريف خاطر عميد كلية الحقوق، والدكتور محمد صلاح مدير مكتب العلاقات الدولية، وسماح حافظ وكيل كلية التجارة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور طارق غلوش وكيل كلية التجارة للتعليم والطلاب، الدكتور محمد السرجانى عضو مكتب العلاقات الدولية ومسئول الملف الروسي، الدكتورة مروة حسان عضو مكتب العلاقات الدولية بكلية التجارة، الدكتور هناء الجوهرى مسئول التواصل الطلابى بكلية التجارة.

جاءت الزيارة فى إطار البدء فى تنفيذ وتفعيل برامج تعاون مشتركة منها تبادل أعضاء هيئة التدريس وإلقاء المحاضرات لنقل الخبرات وتعظيم الاستفادة من التنوع المعرفي، والتنسيق لإنشاء معهد الإدارة العامة وإعداد القيادات.

كما تم على هامش الزيارة عقد لقاء ببعض رجال الأعمال بمحافظة الدقهلية لمناقشة بحث التعاون التجارى والاقتصادى بين رجال الأعمال المصريين والروس حيث تقوم الجامعة بدورها فى تنمية المجتمع لتقديم الاستشارات بتنسيق جامعة المنصورة مع الأكاديمية الروسية ومعهد فولجوجراد كما تم خلال اللقاء الاتفاق على تنظيم زيارة لرجال الأعمال المصريين للتعرف على السوق الروسى ومتطلباته التجارية والاقتصادية من خلال التنسيق مع الغرفة التجارية الروسية.

وأشار الدكتور محمد عطوة إلى أن هذا المعهد سيكون الخامس من نوعه على مستوى العالم خاصة أنه بالتعاون مع أعرق أكاديمية روسية متخصصة فى الإدارة والاقتصاد.

وذكر الدكتور محمد صلاح أن التعاون مع الجانب الروسى ليس مقصورًا على كلية التجارة فقط بل ويشمل برامج تعاون فى العلوم القانونية والحقوق والعلوم ذات الصلة، للاستفادة من التنوع المعرفى لدى الأكاديمية الروسية والتى لها أكثر من 60 فرعًا على مستوى روسيا ما يكون له عظيم الأثر فى تطوير البرامج الأكاديمية والعلمية والتعاون الذى يخدم المجتمع.

وأكد الدكتور محمد القناوى أن الجامعة تواكب توجه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى فى نقل الخبرات وتطوير الكفاءات وتدريب القيادات خاصة أن العلاقات بين مصر وروسيا تاريخية وتتمتع بصورة جيدة. مشددًا على تفعيل برامج التعاون لتدخل حيز التنفيذ ليستفيد طلاب الجامعة وكذلك تقديم خدمة مجتمعية ترقى بقيادات المجتمع والإدارات.