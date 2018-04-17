"القومى للمرأة" بالغربية ينظم ندون بعنوان "حياة بعد حياة" بآداب طنطا







الغربية – مصطفى عادل

نظم المجلس القومى للمرأة، برئاسة الدكتورة صفاء مرعى مقرر فرع الغربية، اليوم الثلاثاء، ندوة بعنوان "حياة بعد حياة" بالتعاون مع قسم الإعلام والعلاقات العامة بكلية الآداب جامعة طنطا.

حضر الندوة منى عياد والدكتورة نبيلة جميل من أعضاء المجلس، والفقيه الدستورى عصام الإسلامبولى المحامى بالنقض، وعدد من طلاب كلية الآداب جامعة طنطا.

حاضر فى الندوة الدكتور محمد السعيد قطب عضو الجمعية العامة للتنمية المستدامة، وتناولت الندوة التأكيد على دور المجلس فى الإعداد للدستور وتعديله وإلزام الدولة برعاية المرآة المعيلة، وكذلك الحديث عن مشكلة العنوسة وكثرة حالات الطلاق، حيث أكد قطب أن السبب فى هذه المشكلة هو الاختيار الخاطئ.

كما تناولت الندوة الحديث عن ظاهرة ختان الإناث وما ينجم عنها من حالات وفاة ومشاكل صحية، وخرجت الندوة بعدة توصيات منها إنشاء مؤسسة لرعاية المرأة المطلقة والمعيلة.