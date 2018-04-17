الخميس القادم.. جامعة طنطا تنظم قافلة طبية بيئية شاملة بمركز زفتى

الغربيه محمد طارق

ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة طنطا برئاسة الدكتور مجدى سبع، الخميس القادم، قافلة طبية بيئية شاملة بقرية شبرا ملس بمركز زفتى بمحافظة الغربية والقرى والعزب المجاورة.

ويبدأ توقيع الكشف الطبى على أهالى القريه والقرى والعزب المجاوره، بمقر مدرسة الشهيد أنور البهى الإعداديه المشتركه، فى تخصصات " باطنه ، متوطنه ، أطفال ، أنف وإذن ، تحاليل سريعه ، رمد ، مخ واعصاب ، عظام ، نفسيه وعصبيه ، قلب واوعيه دمويه ، صدر ، نساء ،جلديه ، مسالك بوليه ، جراحه ، أسنان " .

كما سيتم تنفيذ مسابقات ثقافيه وفنيه ورياضيه على أبناء القريه ، مع توفير لجنة امتحان بالمدرسه لمحو الاميه عن طريق الهيئه العامه لتعليم الكبار بالغربية.