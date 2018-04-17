إصابة 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى شرق البريج وغزة







أ ش أ

أصيب أربعة مواطنين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى شرق مدينة غزة و شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء .

وقال شهود عيان، إن تلك القوات المتمركزة على الخط الفاصل، أطلقت الرصاص صوب المواطنين، ما أدى لإصابة مواطنين اثنين ونقلهما إلى المستشفيات، حيث وصفت جروحهما بالمتوسطة .

وأعلنت مصادر طبية ، إصابة طفل بطلق متفجر أدى لبتر فى قدمه اليسرى، وإصابة فتى بقدمه، حيث وصفت جروحه بالمتوسطة، شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.