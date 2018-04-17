video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 17 أبريل 2018 10:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

إصابة 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى شرق البريج وغزة

الثلاثاء، 17 أبريل 2018 10:03 م
إصابة 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى شرق البريج وغزة اشتباكات مع قوات الاحتلال


أ ش أ
إضافة تعليق

أصيب أربعة مواطنين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى شرق مدينة غزة و شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء .

وقال شهود عيان، إن تلك القوات المتمركزة على الخط الفاصل، أطلقت الرصاص صوب المواطنين، ما أدى لإصابة مواطنين اثنين ونقلهما إلى المستشفيات، حيث وصفت جروحهما بالمتوسطة .
وأعلنت مصادر طبية ، إصابة طفل بطلق متفجر أدى لبتر فى قدمه اليسرى، وإصابة فتى بقدمه، حيث وصفت جروحه بالمتوسطة، شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى قطاع غزة

"غزة سيرف كلوب".. ساحل فلسطين سجن يطل على شاطئ تحت سطوة الاحتلال

مدفعية الاحتلال الإسرائيلى تستهدف نقطة رصد وسط قطاع غزة

قوات الاحتلال

اشتباكات

أخبار عربية

غزة

فلسطين




لا تفوتك
تقرير: رئيس ريال مدريد واثق من ضم محمد صلاح

تقرير: رئيس ريال مدريد واثق من ضم محمد صلاح

رئيس مجلس النواب: المعاشات تزيد سنويا بنسبة 10%

رئيس مجلس النواب: المعاشات تزيد سنويا بنسبة 10%

وزير الكهرباء لـ"اليوم السابع": أى حديث عن تحديد الأسعار الجديدة للطاقة "كلام فارغ".. ويؤكد: جهاز مرفق الكهرباء لم يحدد بعد سعر الكيلو وات.. وتطبيق الزيادة الجديدة يبدأ من يوليو ورفع الدعم نهائيًا فى 2021

وزير الكهرباء لـ"اليوم السابع": أى حديث عن تحديد الأسعار الجديدة للطاقة "كلام فارغ".. ويؤكد: جهاز مرفق الكهرباء لم يحدد بعد سعر الكيلو وات.. وتطبيق الزيادة الجديدة يبدأ من يوليو ورفع الدعم نهائيًا فى 2021

العدوان يتوالى على "بلاد الشام".. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ جديدة قبل استهداف مطارات عسكرية.. توماس فريدمان يتوقع حرب شاملة بين طهران وتل أبيب.. والاحتلال يتأهب فوق هضبة الجولان المحتلة

العدوان يتوالى على "بلاد الشام".. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ جديدة قبل استهداف مطارات عسكرية.. توماس فريدمان يتوقع حرب شاملة بين طهران وتل أبيب.. والاحتلال يتأهب فوق هضبة الجولان المحتلة

مرتضى منصور للاعبين: اللجنة المالية والسحر سر الهزائم.. وإيهاب جلال محترم

مرتضى منصور للاعبين: اللجنة المالية والسحر سر الهزائم.. وإيهاب جلال محترم

وزير الطيران: اجتماع مع الروس الشهر المقبل لاستئناف الرحلات الجوية بشكل كامل

وزير الطيران: اجتماع مع الروس الشهر المقبل لاستئناف الرحلات الجوية بشكل كامل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة