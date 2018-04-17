إصابة 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى شرق البريج وغزة

إصابة 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى شرق البريج وغزةالثلاثاء، 17 أبريل 2018 10:03 م
اشتباكات مع قوات الاحتلال
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أصيب أربعة مواطنين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى شرق مدينة غزة و شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء .
وقال شهود عيان، إن تلك القوات المتمركزة على الخط الفاصل، أطلقت الرصاص صوب المواطنين، ما أدى لإصابة مواطنين اثنين ونقلهما إلى المستشفيات، حيث وصفت جروحهما بالمتوسطة .
وأعلنت مصادر طبية ، إصابة طفل بطلق متفجر أدى لبتر فى قدمه اليسرى، وإصابة فتى بقدمه، حيث وصفت جروحه بالمتوسطة، شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.
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