"وكيل زراعة دمياط": إنتاجية فدان "القمح" تصل إلى 3 أطنان بالمحافظة

"وكيل زراعة دمياط": إنتاجية فدان "القمح" تصل إلى 3 أطنان بالمحافظةالإثنين، 16 أبريل 2018 04:20 م
المهندس ماهر سويلم،وكيل وزارة الزراعة بدمياط،
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تابع المهندس ماهر سويلم، وكيل وزارة الزراعة بدمياط، حصاد محصول القمح بالحقل الإرشادى بالإدارة الزراعية بكفر سعد.
وقال سويلم فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إنه تم حصاد 5 أفدنة بالحقل الاسترشادى المزروع بمحصول قمح مصرى 2 وبلغت نسبة وزن العينات بمعرفة قسم العينات بالإحصاء 20 إردبا بإجمالي 3 أطنان للفدان.
وأكد سويلم أن إجمالى المساحة المنزرعة بالقمح فى زمام محافظة دمياط هذا العام بلغت 26 ألفًا و237 فدانًا.
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