"وكيل زراعة دمياط": إنتاجية فدان "القمح" تصل إلى 3 أطنان بالمحافظة

المهندس ماهر سويلم،وكيل وزارة الزراعة بدمياط،







دمياط عبده عبد البارى

تابع المهندس ماهر سويلم، وكيل وزارة الزراعة بدمياط، حصاد محصول القمح بالحقل الإرشادى بالإدارة الزراعية بكفر سعد.

وقال سويلم فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إنه تم حصاد 5 أفدنة بالحقل الاسترشادى المزروع بمحصول قمح مصرى 2 وبلغت نسبة وزن العينات بمعرفة قسم العينات بالإحصاء 20 إردبا بإجمالي 3 أطنان للفدان.

وأكد سويلم أن إجمالى المساحة المنزرعة بالقمح فى زمام محافظة دمياط هذا العام بلغت 26 ألفًا و237 فدانًا.