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الإثنين، 16 أبريل 2018 09:49 ص
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وكيل تعليم كفر لشيخ : صرف مستحقات العمال والمشاركين فى مبادرة محو الأمية

الإثنين، 16 أبريل 2018 09:39 ص
وكيل تعليم كفر لشيخ : صرف مستحقات العمال والمشاركين فى مبادرة محو الأمية هناء شهاب وكيل تعليم كفر الشيخ


كفر الشيخ – محمد سليمان
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قالت هناء شهاب، وكيل تعليم كفر الشيخ، جارى صرف مستحقات العمال بالمدارس حتى شهر مارس الماضى ،وأنها شددت على صرف مستحقاتهم فى موعد أقصاه غداً الثلاثاء.

وأضافت شهاب، فى بيان لها، أنها شددت على صرف المستحقات المالية للمشاركين فى مبادرة "كفر الشيخ بلا أمية عام 2018م" ،  من معلمين وعمال وإداريين، مشيرة إلى أنها وجهت بتوزيع البسكويت الجاف أولاً بأول أيام الامتحانات بالكمية الموضحه وإذا وجد فائض على طلاب الإعدادية فى مدارس التعليم الأساسى والتأكيد على استلام التلاميذ التغذية بأنفسهم.

 

 


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