صور.. طلاب الدفعة 40 صيدلة طنطا يحتفلون بتخرجهم على أنغام المزمار البلدى

طلاب الدفعة 40 صيدلة طنطا يحتفلون بتخرجهم على أنغام المزمار البلدى







الغربية ـ محمد طارق

احتفل طلاب كلية الصيدلة جامعة طنطا الدفعة 40 بتخرجهم على أنغام المزمار البلدي، حيث رقص للطلاب بمشاركة ذويهم.

ونظم الطلاب مسيرة احتفالية من أمام مبنى كلية الصيدلة إلى قاعة المؤتمرات بالمجمع الطبى، برعاية وحضور اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية والدكتور مجدى عبد الرؤوف سبع رئيس جامعة طنطا والدكتورة نهلة السيد العشماوى عميد صيدلة طنطا وأعضاء هيئة التدريس من الأقسام المختلفة، وحشد من الطلاب وأولياء الأمور.

ومن المقرر أن يتم تسليم شهادات التخرج للطلاب وتكريم الأوائل من الدفعة.



























