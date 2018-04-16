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روسيا تشكك فى تصريحات واشنطن وباريس ولندن بشأن أهداف ضرب سوريا

الإثنين، 16 أبريل 2018 10:48 م
روسيا تشكك فى تصريحات واشنطن وباريس ولندن بشأن أهداف ضرب سوريا رؤساء الدول المشاركة فى العدوان على سوريا


موسكو أش أ
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شككت وزارة الدفاع الروسية فى تصريحات واشنطن ولندن وباريس بشأن أهداف ضرباتها الجوية على سوريا.

وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيجور كوناشينكوف - فى مؤتمر صحفى نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إنه وفقا للتصريحات الرسمية لممثلى وزارات الدفاع الأمريكية والبريطانية والفرنسية كان من المخطط أن تستهدف كافة الضربات يوم 14 أبريل ثلاثة مواقع سورية فقط ، أى كان من المقرر توجيه 30 من الصواريخ المجنحة أو صواريخ (جو – أرض) أو أكثر من ذلك على كل هدف.

وأضاف أن هذه التصريحات تثير شكوكا كبيرة ، إذ أن كل المواقع السورية التى تم الإعلان عن استهدافها لا تعتبر مواقع محصنة أو محمية بشكل جيد بأنظمة دفاع جوى متعددة المراحل ، مشيرا إلى أن 10 صواريخ من نوع (توماهوك) كانت كافية لتدمير كل هدف ، وتبين الصور من المواقع أن أبعاد الدمار لا تدل على استهدافها بـ 30 صاروخا.

وأوضح أن الأهداف الحقيقية لضربة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لم تكن المواقع فى برزة وجرمانا فحسب ، بل ومواقع عسكرية سورية أخرى، بما فيها مطارات.


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