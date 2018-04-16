ترامب: أكثر من 100 صاروخ أطلقناه فى سوريا وكلها أصابت أهدافها

ترامب: أكثر من 100 صاروخ أطلقناه فى سوريا وكلها أصابت أهدافهاالإثنين، 16 أبريل 2018 06:59 م
ترامب
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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن من بين أكثر من 100 صاروخ تم إطلاقها باتجاه مواقع سورية لم يسقط منها صاروخ واحد وكلها أصابت أهدافها، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها.
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