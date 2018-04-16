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الإثنين، 16 أبريل 2018 08:35 م
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ترامب: أكثر من 100 صاروخ أطلقناه فى سوريا وكلها أصابت أهدافها

الإثنين، 16 أبريل 2018 06:59 م
ترامب: أكثر من 100 صاروخ أطلقناه فى سوريا وكلها أصابت أهدافها ترامب


كتب أحمد عبد الرحمن
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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن من بين أكثر من 100 صاروخ تم إطلاقها باتجاه مواقع سورية لم يسقط منها صاروخ واحد وكلها أصابت أهدافها، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها.

 


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سوريا

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