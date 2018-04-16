ترامب: أكثر من 100 صاروخ أطلقناه فى سوريا وكلها أصابت أهدافها







كتب أحمد عبد الرحمن

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن من بين أكثر من 100 صاروخ تم إطلاقها باتجاه مواقع سورية لم يسقط منها صاروخ واحد وكلها أصابت أهدافها، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها.