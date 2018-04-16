تحرير 364 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بمطروح

تحرير 364 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بمطروحالإثنين، 16 أبريل 2018 04:13 م
حملة مرور - أرشيفية
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نظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيا اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية.
وأسفرت عن ضبط 364 مخالفة مرورية وتحصيل 4 ألاف 500 جنيه غرامات فورية وضبط سائقين لتعاطيهما المخدرات أثناء القيادة.
قال مدير أمن مطروح، فى بيان صحفي، أن الحملات المرورية تمركزت في عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية، وتم التصالح الفوري في 46 مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة.
كما تم أخذ عينات عشوائية من 25 من قائدي السيارات، أثبتت نتائج التحاليل تعاطي 2 من بينهم للمواد المخدرة، وتم تحرير المحاضر اللازمة لعرضهما على النيابة العامة.
وتم التنبيه على القوات بضرورة حسن التعامل مع المواطنين، مع عدم التهاون فى تطبيق القانون.
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