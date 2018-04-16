الخارجية الروسية: سندرس مشروع القرار الفرنسى الأمريكى البريطانى بشأن سوريا







موسكو (أ ش أ)

أعلن رئيس قسم المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الروسية بيتر إليتشيف، أن بلاده ستدرس مشروع القرار الفرنسى الأمريكى البريطانى حول سوريا.

وقال إليتشيف - فى تصريح له اليوم الاثنين - "علينا دراسة مشروع القرار.. ونحن لن نرفضه تلقائيا".

وقد قدمت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا أمس الأحد، مشروع قرار مشتركا إلى الأمم المتحدة بشأن التحقيق فى مزاعم استخدام السلاح الكيماوى فى سوريا والذى يتضمن الدعوة إلى إيصال المساعدات الإنسانية داخلها دون عوائق وفرض وقف إطلاق النار، وإدخالها فى مباحثات سلام تحت رعاية الأمم المتحدة.

وكانت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا قد نفذت فجر أمس الأول هجوما على سوريا ردا على هجوم كيماوى فى دوما بالغوطة الشرقية أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والذى نفت السلطات السورية مسؤوليتها عنه بشكل قاطع، كما أكدت السلطات السورية أن جميع المخزونات من المواد الكيماوية قد تم إخراجها تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.