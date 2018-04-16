الجيش اليمنى يسيطر على مدينة ميدى ويدمر منصات باليستية فى صعدة

الجيش اليمنى يسيطر على مدينة ميدى ويدمر منصات باليستية فى صعدةالإثنين، 16 أبريل 2018 08:30 م
الجيش اليمنى
إضافة تعليق
أفادت قناة العربية، منذ قليل، تمكن الجيش اليمنى من تطهير كامل مدينة ميدى، وتدمير منصات باليستية فى صعدة.
ونقلت القناة عن تحالف دعم الشرعية، نجاحهم فى تدمير 737 موقعا لميليشيات الحوثى فى اليمن، وعرض صورا لاستهداف مواقع عسكرية فى صعدة، بالإضافة إلى عرض صورا لاستهداف مستودعات أسلحة للميليشيات فى اليمن.
إضافة تعليق
30 يوما على رمضان .. البحوث الفلكية: غد الثلاثاء أول أيام شعبان فلكيا.. واللجان الشرعية لدار الإفتاء تستطلع هلاله اليوم.. والحسابات الفلكية تكشف: الهلال يبقى فى السماء 28 دقيقة.. وغرة الشهر الكريم 17 مايو
ملكات جمال العالم يتنافسن بمسابقة ملابس البحر من مرسى علم.. 60 متسابقة تشارك دعمًا للسياحة.. المصرية تتمسك بشرقيتها بفستان.. وبيلاروسيا ترفع شعار ملكة البيئة على المايوه.. و10 دول تتنافس على اللقب.. فيديو وصور
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة