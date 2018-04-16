الجيش اليمنى يسيطر على مدينة ميدى ويدمر منصات باليستية فى صعدة







كتب أحمد جودة

أفادت قناة العربية، منذ قليل، تمكن الجيش اليمنى من تطهير كامل مدينة ميدى، وتدمير منصات باليستية فى صعدة.

ونقلت القناة عن تحالف دعم الشرعية، نجاحهم فى تدمير 737 موقعا لميليشيات الحوثى فى اليمن، وعرض صورا لاستهداف مواقع عسكرية فى صعدة، بالإضافة إلى عرض صورا لاستهداف مستودعات أسلحة للميليشيات فى اليمن.