ألمانيا: لا يمكن أن يكون من يستخدم أسلحة كيماوية جزءا من الحل فى سوريا

ألمانيا: لا يمكن أن يكون من يستخدم أسلحة كيماوية جزءا من الحل فى سورياالإثنين، 16 أبريل 2018 08:57 ص
وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس
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قال وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس، اليوم الاثنين، أنه لا يمكن أن يتخيل أحد أن يكون من يستخدم أسلحة كيماوية جزءا من الحل فى سوريا.
من جانبه قال البيت الأبيض أمس الأحد إن الرئيس دونالد ترامب يريد عودة القوات الأمريكية من سوريا بأسرع ما يمكن وذلك بعد أن قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إنه أقنع ترامب بالحفاظ على وجود أمريكى هناك "على المدى الطويل".
وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض فى بيان: "المهمة الأمريكية لم تتغير..الرئيس كان واضحا فى أنه يريد عودة القوات الأمريكية للوطن بأسرع ما يمكن".
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