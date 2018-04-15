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هندسة الإسكندرية تفوز بالـ3 مراكز الأولى فى مسابقة الغواصات

الأحد، 15 أبريل 2018 10:38 ص
هندسة الإسكندرية تفوز بالـ3 مراكز الأولى فى مسابقة الغواصات غواصة - أرشيفية


الإسكندرية - هناء أبو العز
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حصدت فرق كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية المراكز الثلاث الأولى على مستوى الجامعات المصرية في التصفيات العربية والمصرية لمسابقة الغواصات الآلية التى أقيمت أمس فى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية، وبمشاركة أكثر من 43  فريقا من مختلف المحافظات المصرية.
 
كما شاركت 8 فرق عربية من السعودية والأردن وتونس والمغرب، حيث حصل فريق فورتكس تايتنز على المركز الاول وفريق صنع في الإسكندرية على المركز الثاني وفريق توربيدو على المركز الثالث، وبذلك يتأهل الفريقان الأول والثاني لتمثيل مصر في النهائيات الدولية والتي ستقام في سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية يونيو المقبل.
 
‏ويعد هذا استمرارا لتفوق جامعة الإسكندرية في هذا المجال، حيث فاز فريقها بالمركز الثالث فى النهائيات الدولية للعام الماضي.

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