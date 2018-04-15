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ندوة "مصر خالية من الأمية" بآداب كفرالشيخ

الأحد، 15 أبريل 2018 04:34 م
ندوة "مصر خالية من الأمية" بآداب كفرالشيخ جانب من الندوة


كفر الشيخ – محمد سليمان
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نظمت كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ ندوة بعنوان: "مصر خالية من الأمية" بحضور ‏نيافة الأنبا يوليوس أسقف الخدمات العامة والاجتماعية،  الدكتور عبدالرازق دسوقي ، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور علي أبو شوشه ، نائب رئيس الجامعة ، لشئون خدمة المجتمع شئون البيئة ، والدكتور خالد الطلي منسق الندوة ، ووكيل كلية الآداب والقائمين على مشروع تعليم الكبار من الكنيسة المصرية.‏

وأكد الدكتور ماجد القمري، رئيس الجامعة، على أهمية طلب العلم والمشاركة في مشروع محو ‏الأمية فالعلم هو أساس تقدم المجتمعات البشرية، موضحًا أن الأمية ليست أمية القراءة والكتابة ‏والحساب، ولكن أمية السلوكيات.

وأوضح أن كل طالب في كلية التربية أو الآداب يكون ‏مسئول عن تعليم 8 أفراد من الأميين حتى يتخرج بنجاح، إلى جانب السعي لتحقيق التفاعل ‏والتكامل مع فكر المجتمع الخارجي في خلق فرص جديدة لتقديم خدمات اجتماعية من خلال ‏المساهمة في مشروع محو الأمية لجعل محافظة كفرالشيخ خالية من الأميين.‎

وعبر الأنبا يوليوس عن سعادته البالغة بزيارة جامعة كفر الشيخ المحافظة التي ينتمي إليها، ‏مشيراً إلى أن الندوة تقوم بحل قضية مهمة وهي قضية الأمية في مصر، لذا من المهم قيام ‏الكوادر الطلابية بالمساهمة الفعالة والجادة للقضاء على الآفة المدمرة للمجتمع؛ للارتقاء ‏بمجتعنا إلى مستوى أفضل، مشيراً إلى أن الشباب هم البنية الأساسية لبناء المجتمع.‏

وتم تكريم كل أفراد مشروع التعليم والقائمين عليه من الكنيسة ومن الجامعة، كما تم تكريم ‏الطلاب المشاركين بالدورة التدريبة لهذا المشروع وتسليمهم شهادات تقدير تكليلاً لدورهم في ‏نشر العلم والثقافة وتشجيعاً لغيرهم من الطلاب حتى تصبح بلادنا الغالية مصر خالية من ‏الأمية

 


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