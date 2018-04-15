ندوة "مصر خالية من الأمية" بآداب كفرالشيخ

ندوة "مصر خالية من الأمية" بآداب كفرالشيخالأحد، 15 أبريل 2018 04:34 م
نظمت كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ ندوة بعنوان: "مصر خالية من الأمية" بحضور نيافة الأنبا يوليوس أسقف الخدمات العامة والاجتماعية، الدكتور عبدالرازق دسوقي ، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور علي أبو شوشه ، نائب رئيس الجامعة ، لشئون خدمة المجتمع شئون البيئة ، والدكتور خالد الطلي منسق الندوة ، ووكيل كلية الآداب والقائمين على مشروع تعليم الكبار من الكنيسة المصرية.
وأكد الدكتور ماجد القمري، رئيس الجامعة، على أهمية طلب العلم والمشاركة في مشروع محو الأمية فالعلم هو أساس تقدم المجتمعات البشرية، موضحًا أن الأمية ليست أمية القراءة والكتابة والحساب، ولكن أمية السلوكيات.
وأوضح أن كل طالب في كلية التربية أو الآداب يكون مسئول عن تعليم 8 أفراد من الأميين حتى يتخرج بنجاح، إلى جانب السعي لتحقيق التفاعل والتكامل مع فكر المجتمع الخارجي في خلق فرص جديدة لتقديم خدمات اجتماعية من خلال المساهمة في مشروع محو الأمية لجعل محافظة كفرالشيخ خالية من الأميين.
وعبر الأنبا يوليوس عن سعادته البالغة بزيارة جامعة كفر الشيخ المحافظة التي ينتمي إليها، مشيراً إلى أن الندوة تقوم بحل قضية مهمة وهي قضية الأمية في مصر، لذا من المهم قيام الكوادر الطلابية بالمساهمة الفعالة والجادة للقضاء على الآفة المدمرة للمجتمع؛ للارتقاء بمجتعنا إلى مستوى أفضل، مشيراً إلى أن الشباب هم البنية الأساسية لبناء المجتمع.
وتم تكريم كل أفراد مشروع التعليم والقائمين عليه من الكنيسة ومن الجامعة، كما تم تكريم الطلاب المشاركين بالدورة التدريبة لهذا المشروع وتسليمهم شهادات تقدير تكليلاً لدورهم في نشر العلم والثقافة وتشجيعاً لغيرهم من الطلاب حتى تصبح بلادنا الغالية مصر خالية من الأمية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة